Záporoznak a feljelentések a radnaimark.hu oldal miatt, így lehet büntetőeljárás az ügyből

Február 10-e óta óta látható egy fotó a Tisza-alelnök nevét viselő, radnaimark.hu honlapon. A felülről rögzített, fekete-fehér felvétel egy széttúrt ágyat mutat, illetve az éjjeliszekrényen egy tálcára kiszórt fehér por is felismerhető. Az oldal élesedése után nem sokkal egy 2024. augusztusi dátum is megjelent a weblapon látható kép fölött. Magyar Péter egy Facebook-videóban elismerte, hogy a 2024. augusztus 3-án tartott tiszás buli után valóban járt a képen látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A Tisza Párt elnöke közölte, az ingatlanban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban tagadta. Az áprilisi választáson Orbán Viktor kihívójának jelentkező politikus azt állította, ő csupán a lakás hálószobájában töltötte az idejét exbarátnőjével.

A radnaimark.hu oldalon egy pillanatkép látható az Erzsébet körúti Airbnb-lakásból: széttúrt ágynemű, az éjjeliszekrényen fehér por egy tálcán

Fotó: A kép illusztráció / radnaimark.hu

Felkavarta a kampányt a radnaimark.hu oldal

Annak ellenére, hogy az egész weboldal egyetlen, fekete-fehér képkockából áll, amin egy üres szoba látszik, az ügy komoly hullámokat vetett, az elmúlt napokban többen is feljelentést tettek – legalábbis ezt állították. A közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István például kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen, Magyar Péter pedig közölte, a hatóságokhoz fordul „jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette, tiltott adatszerzés bűntette, és személyes adattal visszaélés vétsége bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen”. Legutóbb az Airbnb-ként üzemeltetett lakás tulajdonosa jelezte, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután a sajtóból értesült róla, hogy az ingatlanban illegális úton rögzített felvétel készülhetett egy pár szexuális aktusáról. Vogel Evelin egy nyilatkozatban szintén beszélt arról, hogy jogi lépéseket fontolgat.

A nagy kérdés, hogy mit lép a hatóság abban az esetben, ha több feljelentés érkezik egy weboldal kapcsán, amin egy kép van, ami lényegében semmi fontosat nem ábrázol? A kérdéssel ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatóját kerestük meg. A jogi szakértőnek négy lehetőséget vázoltunk fel: mit léphet a hatóság, ha

nem változik az oldal tartalma;

a szobában történtekből csak olyan képsorok kerülnek nyilvánosságra, ahol a szereplők valamelyike vagy mindegyike kábítószernek látszó anyagot fogyaszt, és az este történéseiből más nem látszik;

közzéteszik vágatlanul a teljes felvételt, és azon szexuális együttlét és kábítószer fogyasztása is látható;

közzéteszik a felvételt, amelyen kizárólag szexuális cselekmények láthatóak.

Ezeket a forgatókönyveket jártuk körbe a hatóság szemszögéből.