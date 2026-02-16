Záporoznak a feljelentések a radnaimark.hu oldal miatt, így lehet büntetőeljárás az ügyből

Február 10-e óta óta látható egy fotó a Tisza-alelnök nevét viselő, radnaimark.hu honlapon. A felülről rögzített, fekete-fehér felvétel egy széttúrt ágyat mutat, illetve az éjjeliszekrényen egy tálcára kiszórt fehér por is felismerhető. Az oldal élesedése után nem sokkal egy 2024. augusztusi dátum is megjelent a weblapon látható kép fölött. Magyar Péter egy Facebook-videóban elismerte, hogy a 2024. augusztus 3-án tartott tiszás buli után valóban járt a képen látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A Tisza Párt elnöke közölte, az ingatlanban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban tagadta. Az áprilisi választáson Orbán Viktor kihívójának jelentkező politikus azt állította, ő csupán a lakás hálószobájában töltötte az idejét exbarátnőjével.
Felkavarta a kampányt a radnaimark.hu oldal
Annak ellenére, hogy az egész weboldal egyetlen, fekete-fehér képkockából áll, amin egy üres szoba látszik, az ügy komoly hullámokat vetett, az elmúlt napokban többen is feljelentést tettek – legalábbis ezt állították. A közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István például kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen, Magyar Péter pedig közölte, a hatóságokhoz fordul „jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette, tiltott adatszerzés bűntette, és személyes adattal visszaélés vétsége bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen”. Legutóbb az Airbnb-ként üzemeltetett lakás tulajdonosa jelezte, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután a sajtóból értesült róla, hogy az ingatlanban illegális úton rögzített felvétel készülhetett egy pár szexuális aktusáról. Vogel Evelin egy nyilatkozatban szintén beszélt arról, hogy jogi lépéseket fontolgat.
A nagy kérdés, hogy mit lép a hatóság abban az esetben, ha több feljelentés érkezik egy weboldal kapcsán, amin egy kép van, ami lényegében semmi fontosat nem ábrázol? A kérdéssel ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatóját kerestük meg. A jogi szakértőnek négy lehetőséget vázoltunk fel: mit léphet a hatóság, ha
- nem változik az oldal tartalma;
- a szobában történtekből csak olyan képsorok kerülnek nyilvánosságra, ahol a szereplők valamelyike vagy mindegyike kábítószernek látszó anyagot fogyaszt, és az este történéseiből más nem látszik;
- közzéteszik vágatlanul a teljes felvételt, és azon szexuális együttlét és kábítószer fogyasztása is látható;
- közzéteszik a felvételt, amelyen kizárólag szexuális cselekmények láthatóak.
Ezeket a forgatókönyveket jártuk körbe a hatóság szemszögéből.
Nem változik az oldal tartalma
A felvétel készítője ellen büntetőeljárás főszabály szerint akkor indulhat, ha megvalósította a tiltott adatszerzés bűncselekményét, amit az követ el, aki személyes adat vagy magántitok jogosulatlan megismerése céljából más lakásában történteket technikai eszközzel titokban megfigyeli vagy rögzíti – emelte ki Lomnici Zoltán.
A szakértő szerint tehát lényeges, hogy mindez valaki más lakására vonatkozik. Ha a kamera elhelyezője a lakás tulajdonosa vagy jogszerű használója, akkor a kamera elhelyezése nem feltétlenül minősül tiltott adatszerzésnek. Ilyen esetben akkor beszélhetünk bűncselekményről, ha a felvétel elkészítésével vagy felhasználásával más bűncselekményt valósít meg.
Jelenleg az oldalon nem látható olyan személyes adat vagy magántitoknak minősülő tény vagy információ, amely büntetőeljárás alapjául szolgálhat”
– emelte ki Lomnici. Vagyis, és ezt már mi tesszük hozzá, ha a feljelentések befutnak a rendőrségre és minden így marad, akkor vélhetően a hatóság elutasítja a nyomozás megkezdését.
A jogi minősítésen jelen pillanatban az sem változtat, ha valaki önbeismerés vagy önleleplezés keretében beazonosítja a helyszínt vagy a képen látható dátum idején történteket”
– írta a jogi szakértő.
Kábítószer és más semmi
Ha az esetlegesen megjelenő és egyáltalán létező felvételeken csak a drogfogyasztás jelenik meg, akkor a felvétel készítője – a fentebb említettek okán – akkor kerülhet büntetőeljárás hatálya alá, ha NEM a lakás tulajdonosa vagy jogszerű használója (bérlője) és a hatóságok szerint tiltott adatszerzés vagy más bűncselekmény valósul meg – derül ki Lomnici Zoltán válaszából.
A felvételen szereplő személyek ellen ugyanakkor kábítószer-birtoklás miatt indulhat büntetőeljárás, ha a felvételen valóban kábítószer fogyasztása látható”
– válaszolta kérdésünkre a jogi szakértő. Hozzátette: ennek politikai következményei végzetesek lehetnének.
Heinz-Christian Strache és Sanna Marin esete is mutatja, hogy az ilyen típusú szórakozás politikai értelemben egyértelműen bukáshoz vezet
– emelte ki Lomnici, utalva a bukott osztrák politikus és a finn exminiszterelnök esetére.
Lomnici Zoltán megjegyezte: ebben az esetben a felvétel felhasználható lenne egy büntetőeljárás során. A jogi szakértő szerint ugyanis csak akkor zárják ki az illegálisan készített képsorokat vagy hanganyagokat egy eljárásból, ha azt a hatóság szerzi be jogellenesen. Egy magánszemély által, titokban készített felvétel használható lenne az eljárás során.
All in: szex és kábítószerek
Ha az este anyaga vágatlanul kikerülne, akkor felvétel készítője ellen a már fentebb ismertetett esetekben járhatna el a hatóság.
Miközben ez nyilván kellemetlen lenne Magyar Péterre és Vogel Evelinre nézve, a hatóságnak nem lenne más választása: hivatalból el kellene rendelni a nyomozást, mivel a törvény kifejezetten kimondja, hogy vétséget követ el az, aki kábítószert fogyaszt, vagy csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart. Magyarországon a zéró tolerancia elve van érvényben a drogok kapcsán.
Csak szex és más semmi
Amennyiben a felvételeken „csak” intim együttlét látható, a képsorok közzétevőjének és a felvétel készítőjének van büntetőjogi felelőssége, ugyanis jogosulatlanul szerzett személyes adatot vagy magántitkot tett hozzáférhetővé a széles nyilvánosság számára.
Mindezek után már csak az a kérdés: léteznek-e a felvételek és azok nyilvánosságra kerülnek-e valaha is?