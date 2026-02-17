A BRFK-n és az ügyészségen landoltak a radnaimark.hu oldal kapcsán tett feljelentések

Immár egy hete tart a radnaimark.hu oldal körüli botrány: a február 10-én élesedett honlapon egy Erzsébet körúti Airbnb szállás belső képe látszik. Az elmúlt napokban annyi történt a weblapon, hogy a Cooming soon... feliratot felcserélték a Once upon a time... 2024.08.03.-mal. Ma azonban új felirat jelent meg az állókép felett: MAGYAR PÉTER: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” BIZTOS?. Az unalmasnak mondható látvány ellenére több feljelentés is született az ügyben. Mielőtt azonban rátérnénk ezekre, idézzük fel röviden a történteket.

Ez a rejtélyes kép fogadja a látogatókat a radnaimark.hu oldalon

Fotó: A kép illusztráció / radnaimark.hu

Radnaimark.hu: egy botrány krónikája

Az oldal tavaly keddi élesítésére talán elsőként a Vadhajtások.hu ugrott rá, amely azonnal felhívta a figyelmet az ágy melletti éjjeli szekrényen található tálcányi fehér porra. A portál felidézte azokat a régóta keringő pletykákat is, miszerint Radnai Márk Tisza-alelnök és Magyar Péter kapcsolata túlmutat a politikai bajtársi viszonyon és jóval túl a barátságon is. Emiatt azt feltételezték, hogy szexvideó kerülhet ki az oldalra.

A Magyar Péter által látványosan megvetett, de mégis a kegyeit kereső balliberális média nyomban ráugrott a sztorira és pár nap alatt sikerült is megtalálni a szóban forgó Airbnb tulajdonosát, aki tagadta, hogy rejtett kamerát helyezett volna el az ingatlanban, sőt, azt mondta, hogy feljelentést tett az ügyben.

Miután megváltozott a kiírás a radnaimark.hu oldalon és megjelent a konkrét dátum, Magyar Péter is visszanyerte emlékezetét az ominózus estéről. Mint azt egy Facebookra feltöltött beszédében elmondta, a lakásban az akkori ex-barátnőjével, Vogel Evelinnel töltöttek egy pikáns estét.

A pártelnök olyan, zavarbaejtő mondatokkal vezette fel a történetet, hogy ugyan Vogel Evelin ekkor már egy ideje zsarolta, de nem ismerte fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval áll szemben és hagyta magát elcsábítani.

Magyar Péter elmondta, felment a lakásba, ahol többen tartózkodtak és az asztalon alkohol, valamint kábítószer kinézetű anyag volt. „Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam” – mondta a Tisza Párt elnöke,

akit ezek szerint annyira azért nem rázott meg a drog jelenléte. A lakást másnap délben hagyták el Vogel Evelinnel.

Magyar Péter az eset kapcsán azt ígérte, feljelentést tesz „jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette, tiltott adatszerzés bűntette, és személyes adattal visszaélés vétsége bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen”. A médiának nyilatkozó Vogel Evelin szintén jogi lépéseket helyezett kilátásba.