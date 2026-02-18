A villanyszámla miatt késelte halálra saját testvérét egy Pest vármegyei férfi

A vádlott és rokonai ugyanabban a házban, nagy szegénységben éltek egy Pest vármegyei községben. Kapcsolatukat folyamatosan mérgezte az ingatlan közüzemi díjainak fizetése körüli állandó vita. 2023. augusztus 19-én a terhelt és testvére éppen a villanyszámla megfizetése miatt veszett össze, majd alaposan berúgtak. Este a férfi elhatározta, hogy megöli a testvérét, ezért egy méretes konyhakéssel rátámadt fivérére, akit többször megszúrt – írja az Ügyészség.hu.

Konyhakéssel rátámadt és halálra szúrta fivérét a Pest vármegyei férfi

Fotó: illusztráció/iStockphoto

Unokaöccsére is rátámadt

Az esetnek tanúja volt az apjuk, aki segítségért kiáltott, mire odaszaladt a vádlott unokaöccse, és baseballütővel ütéseket mért a vádlottra. Ekkor az elkövető a késsel a fiúra támadt, ő azonban kimenekült az udvarra és elrejtőzött, majd a kerítésen átmászva segítséget kért a szomszédban.

Ítélet született, de még nem jogerős

A vádlott testvére a helyszínen meghalt, az elkövetőt a kiérkező rendőrök a házban elfogták. A Budapest Környéki Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és emberölés előkészületének bűntette miatt 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, a férfi védője azonban fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a határozat helybenhagyását indítványozta. A vádlott letartóztatásban várja az eljárás befejezését.

Február 15-én késelés történt Pécsen a Komlói úton, ahol egy férfit megszúrtak, majd a sérült kétségbeesetten menekült segítségért egy közeli pékségbe. A helyszínen egy személyautót is megrongáltak, amely komoly károkat szenvedett.