Nem fogja elhinni, kik támadtak rá egy orvosra újraélesztés közben

Egy hozzá beutalt beteget fogadott egy orvos a Romániában lévő borsai városi kórházban pénteken kora este. A páciens hirtelen olyan rosszul lett, hogy összesett az orvos előtt, aki ott helyben, azonnal nekilátott az újraélesztésének. Nem ment könnyen, mivel a beteg hozzátartozói rátámadtak a művelet közben. A Máramaros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a feldühödött rokonok erőszakosan viselkedtek és az orvos szemüvegét is összetörték – számolt be az esetről a Maszol.ro.
Egy másik orvosra is rátámadtak a beteg hozzátartozói
Az érintett orvos nem kért ideiglenes távoltartást, ugyanakkor az ügyészség irányításával megindult az eljárás – írta a Digi24. A csatorna felidézte:
a hét elején a romániai Târgu Jiu kórházában is megtámadtak egy orvost egy beteg rokonai.
Az ügyben egy nőt és egy férfit is őrizetbe vettek a rendőrök.
Raed Arafat, az Országos Katasztrófavédelmi Hatóság vezetője elfogadhatatlannak nevezte a történteket.
Sürgősségi orvosokat bántalmaznak, miközben életeket próbálnak menteni”
– írta közösségi oldalán.
Kifejtette, hogy mindkét esetben az váltotta ki az agressziót, hogy az orvosok nem engedték be a hozzátartozókat abba a helyiségbe, ahol az újraélesztés zajlott.
Ez nem önkényes döntés, hanem egy orvosi alapszabály (…) ahhoz, hogy a csapat hatékonyan tudjon dolgozni. Hogy megüss egy orvost mialatt az egy élet megmentéséért küzd extrém erőszak. Felelőtlen tett, ami épp a beteget veszélyezteti”
– hangsúlyozta.
Arafat szerint egyre gyakoribbak az ehhez hasonló, súlyosan elítélendő támadások, és álláspontja világos: zéró tolerancia az erőszakkal szemben, különösen akkor, ha az életmentőkre irányul.
Az orvosok, mentősök, tűzoltók nem célpontok, mint ahogyan a rendőrök vagy a csendőrök sem. Az elégedetlenséget lehet jelenteni a hivatalos vonalakon. (…) Az erőszak nem megoldás”
– üzente, hozzátéve, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a szakemberek védelme biztosított legyen.
