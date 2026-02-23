Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

erőszak

Nem fogja elhinni, kik támadtak rá egy orvosra újraélesztés közben

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő jelenet játszódott egy romániai kórházban a minap. Egy beteg újraélesztése közben rátámadtak az orvosra a páciens dühös rokonai.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakdoktorromániábanbeteg hozzátartozóiÚjraélesztésrátámadtorvosbetegrendőrségkórház

Egy hozzá beutalt beteget fogadott egy orvos a Romániában lévő borsai városi kórházban pénteken kora este. A páciens hirtelen olyan rosszul lett, hogy összesett az orvos előtt, aki ott helyben, azonnal nekilátott az újraélesztésének. Nem ment könnyen, mivel a beteg hozzátartozói rátámadtak a művelet közben. A Máramaros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a feldühödött rokonok erőszakosan viselkedtek és az orvos szemüvegét is összetörték – számolt be az esetről a Maszol.ro.

A hozzátartozók rátámadtak a beteget újraéleszteni próbáló orvosra (illusztráció)
A hozzátartozók rátámadtak a beteget újraéleszteni próbáló orvosra (illusztráció)  Fotó: MI-generált kép/Maszol.ro

Egy másik orvosra is rátámadtak a beteg hozzátartozói

Az érintett orvos nem kért ideiglenes távoltartást, ugyanakkor az ügyészség irányításával megindult az eljárás – írta a Digi24. A csatorna felidézte:

 a hét elején a romániai Târgu Jiu kórházában is megtámadtak egy orvost egy beteg rokonai. 

Az ügyben egy nőt és egy férfit is őrizetbe vettek a rendőrök.

Raed Arafat, az Országos Katasztrófavédelmi Hatóság vezetője elfogadhatatlannak nevezte a történteket. 

Sürgősségi orvosokat bántalmaznak, miközben életeket próbálnak menteni” 

– írta közösségi oldalán. 

Kifejtette, hogy mindkét esetben az váltotta ki az agressziót, hogy az orvosok nem engedték be a hozzátartozókat abba a helyiségbe, ahol az újraélesztés zajlott. 

Ez nem önkényes döntés, hanem egy orvosi alapszabály (…) ahhoz, hogy a csapat hatékonyan tudjon dolgozni. Hogy megüss egy orvost mialatt az egy élet megmentéséért küzd extrém erőszak. Felelőtlen tett, ami épp a beteget veszélyezteti” 

– hangsúlyozta.

Arafat szerint egyre gyakoribbak az ehhez hasonló, súlyosan elítélendő támadások, és álláspontja világos: zéró tolerancia az erőszakkal szemben, különösen akkor, ha az életmentőkre irányul. 

Az orvosok, mentősök, tűzoltók nem célpontok, mint ahogyan a rendőrök vagy a csendőrök sem. Az elégedetlenséget lehet jelenteni a hivatalos vonalakon. (…) Az erőszak nem megoldás” 

– üzente, hozzátéve, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a szakemberek védelme biztosított legyen.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!