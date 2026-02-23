Nem fogja elhinni, kik támadtak rá egy orvosra újraélesztés közben

Egy hozzá beutalt beteget fogadott egy orvos a Romániában lévő borsai városi kórházban pénteken kora este. A páciens hirtelen olyan rosszul lett, hogy összesett az orvos előtt, aki ott helyben, azonnal nekilátott az újraélesztésének. Nem ment könnyen, mivel a beteg hozzátartozói rátámadtak a művelet közben. A Máramaros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a feldühödött rokonok erőszakosan viselkedtek és az orvos szemüvegét is összetörték – számolt be az esetről a Maszol.ro.

A hozzátartozók rátámadtak a beteget újraéleszteni próbáló orvosra (illusztráció) Fotó: MI-generált kép/Maszol.ro

Egy másik orvosra is rátámadtak a beteg hozzátartozói

Az érintett orvos nem kért ideiglenes távoltartást, ugyanakkor az ügyészség irányításával megindult az eljárás – írta a Digi24. A csatorna felidézte:

a hét elején a romániai Târgu Jiu kórházában is megtámadtak egy orvost egy beteg rokonai.

Az ügyben egy nőt és egy férfit is őrizetbe vettek a rendőrök.

Raed Arafat, az Országos Katasztrófavédelmi Hatóság vezetője elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

Sürgősségi orvosokat bántalmaznak, miközben életeket próbálnak menteni”

– írta közösségi oldalán.

Kifejtette, hogy mindkét esetben az váltotta ki az agressziót, hogy az orvosok nem engedték be a hozzátartozókat abba a helyiségbe, ahol az újraélesztés zajlott.

Ez nem önkényes döntés, hanem egy orvosi alapszabály (…) ahhoz, hogy a csapat hatékonyan tudjon dolgozni. Hogy megüss egy orvost mialatt az egy élet megmentéséért küzd extrém erőszak. Felelőtlen tett, ami épp a beteget veszélyezteti”

– hangsúlyozta.

Arafat szerint egyre gyakoribbak az ehhez hasonló, súlyosan elítélendő támadások, és álláspontja világos: zéró tolerancia az erőszakkal szemben, különösen akkor, ha az életmentőkre irányul.

Az orvosok, mentősök, tűzoltók nem célpontok, mint ahogyan a rendőrök vagy a csendőrök sem. Az elégedetlenséget lehet jelenteni a hivatalos vonalakon. (…) Az erőszak nem megoldás”

– üzente, hozzátéve, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a szakemberek védelme biztosított legyen.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!