Razziával ért véget a buli – három hónapra bezár a mezőberényi diszkó

Egyetlen éjszaka alatt fordult nagyot a világ a mezőberényi diszkóban, amikor a hangos zene és a villogó fények közé váratlanul betoppantak a rendőrök. A razzia egy célzott akció volt és ennek keretein belül csaptak le egy 32 éves helyi férfira, akit bilincsben vezettek el a táncparkettről – írta a Bors.

Razzia a buli kellős közepén

Fotó: Pixabay.com

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint február 7-én nem sokkal éjfél előtt jelentek meg a Békési Rendőrkapitányság munkatársai a klubban. A gyanú szerint a férfi több vendégnek is tiltott, bódító hatású szert adott el, sőt, a nyomozás eddigi adatai alapján maga is fogyasztott belőle.

Razzia a diszkóban – három hónapig csend lesz a táncparketten

Amikor lecsaptak a dílerre, több mint 400 ezer forint készpénz volt nála. A hatóságok szerint felmerül a gyanú, hogy az összeg bűncselekményből származik, ezért azonnal lefoglalták azt.

A hatóság február 10-én közigazgatási határozatban rendelte el a szórakozóhely ideiglenes bezárását. Ez azt jelenti, hogy a mezőberényi diszkó három hónapig biztosan nem nyithat ki.

A döntés komoly érvágás lehet a törzsvendégeknek, akik hétvégéről hétvégére itt buliztak. Most azonban a hangfalak elnémulnak, a fények kialszanak és a klub ajtajára is lakat kerül néhány hónapra.

