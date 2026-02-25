Közel hat év telt el azóta, hogy a mohácsi születésű Szabó Györgyi eltűnt. 2020. március 27-én éjszaka a 42 éves nő kilépett édesanyja újmohácsi otthonának ajtaján, és nyoma veszett. Eltűnése körülményeit máig rejtély övezi: olyan információ is napvilágot látott az ügyben, amely szerint búcsúlevelet hagyott hátra, de ezt a családja tagadta – idézte fel a Bama.hu.
A bátmonostori állandó lakcímmel rendelkező nővel kapcsolatban a Bajai Rendőrkapitányságon indult eljárás. A rendőrök az elmúlt években több lépést is tettek annak érdekében, hogy kiderüljön, mi történt vele, de ezek eddig nem hozták meg az ügyben a várt áttörést. Az első ilyen az volt, amit minden eltűnt ember esetében meg szoktak tenni. Feltették a rendőrség oldalára a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol valaki, és tud segíteni abban, hogy a nőt megtalálják.
Szabó Györgyi nagyjából 175 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna haja a válláig ér. A homlokán, valamint a szája jobb oldalán egy korábbi sérülésből visszamaradt halvány heg látható.
Amikor eltűnt, fekete kabátot, bordó sálat, farmernadrágot és fekete velúr csizmát viselt, és magával vitt egy fekete válltáskát is.
Az ügyről korábban egy magát léleklátónak nevező ember videót készített, amely megjelenéséhez a család nem járult hozzá. Úgy vélik, a felvétel nem segít az eltűnés körülményeinek tisztázásában, inkább a készítő szereplési vágyáról szólt. A videót privátra állították, de a legnagyobb videómegosztón még mindig elérhető.
Ebből a felvételből kiderül, hogy Györgyi édesanyja, hogyan emlékszik arra a pillanatra, amikor utoljára látta a lányát. Elmondása szerint az ominózus éjszakán arra ébredt, hogy fájdalmai vannak, ezért kiment a szobából egy fájdalomcsillapítóért. Találkozott Györgyivel.
A nőt felhívta valaki, akivel beszélt, majd kisétált édesanyja újmohácsi házából, és többé nem látták.
A Bama.hu újságírói úgy tudják, az eltűnt nő korábban külföldön is dolgozott, hosszabb-rövidebb időszakokat töltött Magyarországon kívül.
Egy évvel az eltűnése után egy adománygyűjtő oldalon megjelent egy felhívás:
kétségbeesett rokonai 500 ezer forintot szerettek volna összegyűjteni, hogy magánnyomozót fogadhassanak.
A gyűjtés még mindig aktív. Az évek során ugyanis csak 425 angol fontnak megfelelő összeg érkezett be, ami ma nagyjából 185 ezer–188 ezer forintnak felel meg.
Rejtély, hová indult hajnalban a nő az édesanyja házából
Arról már a Ripost írt, hogy az idős asszony szerint korábban soha nem fordult elő, hogy a lánya napokra eltűnjön vagy ne vegye fel a telefonját. Ezen a napon viszont egyik pillanatról a másikra nyoma veszett. Különösen furcsa, hogy Györgyi hajnalban indult útnak, ráadásul nem volt igazán otthon a környéken, és olyan közeli ismerőse sem élt a településen, akihez elmehetett volna. A családja azóta sem talál magyarázatot a történtekre. Szerintük semmi sem utalt arra, hogy el akart tűnni, és most is várják haza.
Hozzátartozói abban bíznak, hogy ennyi év elteltével is megoldódhat a rejtély, hiszen nagyon szeretnék már tudni, hová tűnt a nő és mi történt vele.
