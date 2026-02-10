B. Máté, a 15 éves fiú, február 9-én hagyta el a gödöllői rokonai házát, de azóta senki sem tudja, merre lehet. A rendőrség eddigi próbálkozásai, hogy megtalálják, sajnos eredménytelenek voltak – írta a Borsonline.hu.

Eltűnt B. Máté, a 15 éves fiú, akit Gödöllőről keres a rendőrség

Fotó: Gé / MW / Illusztráció

A rendőrség arra kér, hogy segíts megtalálni Mátét – minden információ számít!

A fiú 140 centi magas, fekete hajú, barna szemű és enyhén bajuszos. Arca bal oldalán egy anyajegy található. Eltűnésekor fekete sapkát és kabátot viselt, világoskék munkaruhát és fekete cipőt.

A fiúról készült képet itt tudod megnézni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

Ha tudsz valamit, segíts!

A Gödöllői Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki látta Mátét, vagy tudja, hol lehet, az hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság irányítási központját a 06-1-236-28-96 számon, a Telefontanút a 06-80-555-111 zöldszámon, vagy a 112 központi segélyhívót.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.