Hajtóvadászatot indított a légitársaság: elképesztő, mit tett egy utas a repülőgép személyzetével

Három British Airways légiutas-kísérő nagy bajba került, miután egy ismeretlen utas THC-t tartalmazó gumicukorral „vendégelte” meg őket. Szerencse, hogy a drogok elfogyasztására csak a leszállás után került sor, különben a repülőgépen igazi káosz kerekedhetett volna – írta a Bors.

A repülőgép három légiutas-kísérőjét kórházba kellett szállítani

Fotó: Monkey Business Images / Shutterstock

A repülőgép fedélzetén drogozták be a személyzetet

A légitársaság vezetősége nem kockáztatott: a visszaútra új személyzetet állítottak fel, miközben megindult a nyomozás a gyanús utas felkutatására. A vizsgálat szerint a személyzet egyáltalán nem sejtette, mit eszik.

A leszállás után, a személyzeti buszon bontották fel, és a fáradt dolgozók hálásan falták az édességeket. Szinte azonnal rájöttek, hogy valami nincs rendben. Mire a csoport megérkezett a hotelbe, három dolgozó, akik több édességet ettek, teljesen elveszítették az irányítást önmaguk felett és bepánikoltak"

– mondta el az egyik vizsgálóbiztos és hozzátette: Mivel egyre rosszabbul voltak, mentőt hívtak hozzájuk és kórházba kerültek.

Az orvosok arra jutottak, hogy egy-egy gumicukor akár 300 mg THC-t is tartalmazhatott, ami a legerősebb marihuánás édességek közé tartozik.

Egyesek viccesnek találhatják ezt az esetet, de a British Airways nagyon komolyan kezeli a helyzetet. Ha egy teljes személyzet válna cselekvőképtelenné a levegőben, miután drogokat fogyasztott, annak beláthatatlan következményei lennének. A vezetőség megpróbálja felkutatni azt az utast, aki bedrogozta a személyzetet. Az utas több rendőrségi váddal is szembenézhet"

– zárta sorait.

