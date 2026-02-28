Balesetet szenvedett egy pénzszállító repülőgép – a tolvajok azonnal megrohanták a roncsot

A bolíviai légierő teherszállító repülőgépe Santa Cruz városából indult, majd El Altóban leszállás közben megcsúszott a kifutópályán, és a közeli autópályán haladó járműveknek ütközött péntek este. A védelmi minisztérium jelentése szerint a C-130 Hercules típusú repülőgép bankjegyeket szállított a Bolíviai Központi Bank számára. A fedélzeten tartózkodók számát nem hozták nyilvánosságra, és az áldozatok pontos számát sem közölték. A baleset után a hatóságoknak könnygázzal kellett szétkergetniük azokat, akik megpróbálták ellopni a szétszóródott bankjegyeket. A tolvajok a balesetről tudósító híradós stábokra is erőszakkal rátámadtak – írja a Borsonline.hu.

A repülőgép bankjegyeket szállított a Bolíviai Központi Bank számára Fotó: videórészlet/APT

Hírügynökségi jelentés szerint legalább egy tucat embert tartóztattak le bankjegyek eltulajdonítása miatt. Marcelo Salinas védelmi miniszter a tolvajokhoz szólva elmondta: a pénznek nincs jogi értéke, mivel azt nem a központi bank bocsátotta ki, és nem rendelkezik sorszámmal, ezért a felhasználásának kísérlete is bűncselekménynek minősül.

Járműveknek ütközött a lesodródó repülőgép

Pavel Tovar tűzoltóparancsnok elmondása szerint legalább 15 ember vesztette életét a tragédiában, az azonban nem derült ki, hogy az áldozatok a repülőgépen voltak-e, vagy az autópályán lévő autókban utaztak. Bolívia egészségügyi minisztériuma 31 sérültről számolt be, és sürgős véradásra kérte az embereket.

Az El Alto nemzetközi repülőteret a baleset után ideiglenesen lezárták. A tragédia kivizsgálása folyamatban van - írja a BBC.

