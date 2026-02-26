Az egyik legsúlyosabb vészjelzést adta le egy repülőgép Magyarország felett

A Turkish Airlines járata török idő szerint délután négykor hagyta el az isztambuli kifutópályát, majd bő két órával később, a közép-európai időszámítás szerint 15:45-kor érte el a magyar légteret. Ekkor a személyzet azonnal értesítette a regionális irányítást a fedélzeten kialakult kritikus helyzetről, amely miatt végül meg kellett szakítania útját a bajba jutott repülő – írta a Zaol.hu.

Váratlan irányváltoztatásra kényszerült egy utasszállító repülőgép

Fotó: Vlad Ispas / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Bécsben szállt le a kényszerpályára állt repülő

Alig kétórányi repülés után, Magyarország felett kényszerült drámai döntésre a Turkish Airlines Vancouverbe tartó járatának személyzete, amikor leadták az egyik legsúlyosabb vészhelyzetet jelző „Squawk 7700” kódot.

Az egyik utas hirtelen rosszulléte miatt vált kritikussá a helyzet a fedélzeten, így a pilóták a légi irányítással egyeztetve az út azonnali megszakítása mellett döntöttek.

A hatalmas Boeing 777-300ER típusú gépnek komoly technikai kihívást jelentett az útvonalmódosítás, hiszen a biztonságos landoláshoz ilyenkor gyakran jelentős mennyiségű üzemanyagot kell elégetni vagy kiereszteni a levegőbe.

A megváltozott útvonal

Fotó: Air Radar

Az óriásgép végül éles fordulatot tett és a kanadai úti cél helyett a Bécsi Nemzetközi Repülőtér felé vette az irányt. A több mint háromszáz utas szállítására alkalmas repülő végül sikeresen földet ért a bécsi 16-os futópályán, ahol már várta a segítség. Bár a légitársaság hivatalos közleményt még nem adott ki, az AirLive információi szerint a kényszerleszállás rendben lezajlott.

