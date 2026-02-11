Friss képek és videó a reggeli brutális miskolci robbanás pusztításáról

Szerda délelőtt hatalmas robbanás rázta meg a Csajkovszkij utcát Miskolcon. Egy családi házhoz épített melléképület semmisült meg szinte teljesen, a detonáció erejétől a szomszédos ingatlanokban is károk keletkeztek – írta a Boon.hu.

A robbanás ereje gyakorlatilag porrá zúzta a melléképületet, a falak egy része a szomszéd udvarára zuhant

Fotó: Boon.hu / Takács József

A robbanás után rengeteg rom keletkezett

Ahogy azt korábban megírtuk, ismeretlen okból történt robbanás Miskolc Pereces városrészében. A hatóságok gyorsan a helyszínre siettek, a tűzoltók és a rendőrök órákon keresztül dolgoztak a romok átvizsgálásán.

Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az épületből egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott menekülni, míg a másik lakót a katasztrófavédelem és a rendőrök együtt hozták ki a romok alól és azonnal átadták a mentőknek.

A sérültek közül a körülbelül 70 éves férfi súlyosan megsérült, míg hozzá hasonló korú társa könnyebb sérülésekkel került kórházba.

A detonációt követően tűz nem keletkezett, de több környező ház megsínylette az eseményt, betörtek ablakok, hiányoznak cserepek a tetőkről, egy szomszédos épület teteje is megsérült. A tűzoltók hőkamerával vizsgálták a romokat, a Neptun Búvárklub és Mentőcsapat kutyás egysége pedig átvizsgálta a helyszínt, hogy megbizonyosodjanak arról, senki sem maradt a romok alatt. Erről Golej Szabolcs, maga a Mentőcsapat elnöke tájékoztatta a Boon.hu-t.

A szomszédos házak ablakai betörtek, a tetőkön hiányoznak cserepek és több udvar is megsérült

Fotó: Boon.hu / Takács József

Egy hatalmasat robbanást hallottunk, azt hittük a terasz teteje szakadt le. Az udvarra mentem és láttam, hogy a mi házuk nem sérült. Az emberek kijöttek az utcára, a szomszédok egymást kérdezzétek mi történt. Kiderült, hogy két utcával arrébb történt a sajnálatos esemény

– mesélte a mentőcsapat kutyás egységének a vezetője.

A szakemberek még vizsgálják a robbanás pontos okát. A helyszínt a vizsgálatok idejére lezárták.

A műszaki mentés és a biztonsági ellenőrzések akár a késő esti órákig is eltarthatnak.