Magyarországon a háború hangja: bomba robbant Dunakeszin!

A hétvégi közösségi szemétszedés eredetileg arról szólt, hogy Dunakeszi és Fót lakói együtt tisztítják meg a szemétbányához vezető út környékét. A zsákokba került minden, amit csak el lehet képzelni: gumiabroncsok, törött bútorok, sőt még egy régi hűtőszekrény is. A nap azonban nem mindennapi fordulatot vett, amikor a hulladék között egy veszélyes robbanóeszköz került elő, a későbbi robbanás pedig jóval messzebb hallatszott, mint ahogy azt bárki gondolta volna – írta a Ripost.

A szerkezet ártalmatlanítása egy hangos robbanás kíséretében zajlott

Fotó: Sípos Dávid alpolgármester

Robbanás egy békés takarítás után

A szemétszedés közben az önkéntesek gyorsan felismerték, hogy nem hétköznapi tárgyra bukkantak. A rendőrséget azonnal értesítették, akik a tűzszerészeket hívták a helyszínre. A szakemberek megállapították, hogy egy második világháborús tűzérségi lövedékről van szó, méghozzá olyan állapotban, hogy elszállítani már túl kockázatos lenne.

A környéket lezárták, a Barka tanyához vezető földútra ideiglenesen nem lehetett behajtani, de a főbb utak forgalmát nem kellett korlátozni. A lövedéket egy közeli erdős területre vitték, ahol biztonságos körülmények között készítették elő a megsemmisítést.

A robbantás végül a délutáni órákban történt meg. Bár a detonáció határozottan hangos volt, a műveletet precízen, a lehető legkisebb kockázattal hajtották végre. A hangot több városrészben is hallani lehetett, sokan ekkor szembesültek vele, hogy nem mindennapi esemény zajlott a közelben.

A beavatkozás tehát rendben zárult, személyi sérülés nem történt, a veszélyes robbanótestet pedig sikeresen hatástalanították.

A múlt időről időre előkerül

Bár elsőre meglepő lehet egy ilyen lelet, a szakemberek szerint nem számít ritkaságnak, hogy évtizedekkel a második világháború után is kerülnek elő robbanóeszközök. Építkezéseknél, felújításoknál vagy akár most is, egy egyszerű szemétszedés során is felbukkanhatnak.

A legtöbb esetben a bombákat elszállítják, de ha az állapotuk nem engedi, akkor marad a helyszíni megsemmisítés. Dunakeszin most ez utóbbi történt.

Tavaly év végén is volt hasonló riadalom, amikor második világháborús repeszaknagránátok kerültek elő Komárom-Esztergom vármegyében, szerencsére azokat is megsemmisítették a tűzszerészek.