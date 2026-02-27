Brutális munkahelyi baleset: égésgyorsítóval gyújtott be a kályhába egy komlói munkás

Baleset rázta meg szerda reggel egy komlói üzem telephelyét, ahol egy munkás égésgyorsítóval próbált tüzet gyújtani a kályhában. A hirtelen belobbanó anyag méterekre repítette a férfit, a hatalmas robbanás következtében pedig az áldozat súlyos égési sérüléseket szenvedett – írta a Bama.hu.

Robbanás végzett a cég egyik munkásával

Fotó: Illusztráció (Facebook/Országos Mentőszolgálat)

Méterekre repítette a robbanás, nem élte túl a komlói munkás

A mentőszolgálat munkatársai megfeszített erővel küzdöttek a súlyosan megégett munkás életéért, ám az orvosi segítség ellenére sem jártak sikerrel. Az OMSZ tájékoztatása szerint a 70 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett a váratlan robbanás során, hogy a helyszínen életét vesztette.

Miközben a komlói üzemben történt tragédia során egy munkás életét vesztette, Zalaegerszegen a szerencsének és a gyors mentésnek köszönhetően élve került ki a romok alól egy férfi.