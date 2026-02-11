Robbanás történt a Parlamentnél – drámai felvételek

Hatalmas robbanás történt a parlament környékén, ami azonnal pánikot keltett a helyszínen tartózkodók között. Egy autó lángra kapott a Markó utcában, a tűz zajai messziről is hallhatóak voltak, és több járókelőt megijesztettek, de nem sérült meg senki – írta Katasztrófavédelem.

Robbanás hangja rázta meg a Parlamentet: lángoló autó a Markó utcában

Fotó: Olvasói fotó

A katasztrófavédelem szerint tényleges robbanás nem történt

Valójában egy autó gyulladt ki, lángolva az úton, és a tűzből eredő hangok – a kidurranó gumik és a jármű üzemanyagának zajai – könnyen megtéveszthették az arra járókat, akik távolabbról is hallották a hanghatást. A lángoló járművek hangja gyakran tévesen kelthet robbanás érzetet, miközben a tűzoltók gyorsan és hatékonyan léptek közbe, megakadályozva a további károkat.

Ábrahám Róbert a Facebook-oldalán videón mutatta be az esetet, amely a parlament környékén keltett riadalmat.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kisdi Márk Máté a Blikknek megerősítette:

robbanás nem történt, ám kora délután a Markó utcában kigyulladt egy személyautó.

Kigyulladt egy személyautó Budapest V. kerületében, a Markó utcában, a Balassi Bálint utcánál. Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A raj megakadályozta a tűz továbbterjedését, majd eloltotta a lángokat, amelyek két másik autóban is kárt tettek. A tűz keletkezésekor a gépkocsiban egy ember utazott, ő idejében ki tudott szállni.”

A Blikk információi szerint az autó a rakparton haladt, amikor a sofőr füstöt vett észre, majd az Olimpiai park közelében félreállt és kiszállt. Ekkor már a jármű teljes egészében lángolt.

