Szerda reggel robbanásra ébredtek Miskolcon

Robbanás történt egy melléképületben Miskolcon, a Csajkovszkij utcában szerdán. A katasztrófavédelem szakemberei és a rendőrök közösen szabadítottak ki egy embert a törmelékek alól. A robbanás ereje akkora volt, hogy a környező házakban is komoly károk keletkeztek – írta a Boon.hu.

Több épületben is kárt okozott a robbanás

Fotó: Petró Bálint/Boon.hu

Robbanás után egy embert kellett kimenteni

Hajnali robbanás rázta meg Miskolc Csajkovszkij utcáját, ahol egy melléképület tetőszerkezete a detonáció erejétől megemelkedett és további négy ingatlan is megrongálódott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik sérültnek sikerült kimenekülnie, míg a másikat a rendőrök hozták ki a romok alól. Mindkét személyt az Országos Mentőszolgálat munkatársai szállították el a helyszínről.

