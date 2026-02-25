Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indítottak eljárást egy budapesti férfivel szemben. Robbantással fenyegetőzött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbantással fenyegetőzőOrszágos segélyhívópesty lászlóközveszéllyel fenyegetéscsepelrendőrbombaCsepelelfogták

Négy napja, február 22-én 2 óra 35 perc körül hívták a segélyhívót. A bejelentő egy tervezett robbantásról beszélt. Közölte, hogy elmegy egy XXI. kerületi plázába, ahol elhelyez egy bombát, és a levegőbe repíti az épületet.

Elfogták a rendőrök a robbantással fenyegetőző férfit
Elfogták a rendőrök a robbantással fenyegetőző férfit (illusztráció) 
Fotó: Gé / MW

Elfogták a robbantással fenyegetőző férfit

Mint minden ilyen bejelentést, ezt is komolyan vették a rendőrök. Kiürítették az üzletközpontot, amit aztán tűzszerészek vizsgáltak át, 

de sem robbanószert, sem bombát, sem más robbanásra alkalmas eszközt nem találtak. 

A férfi viszont a csepeli otthonában találták. 

A 44 éves, budapesti M. Lászlót bevitték a helyi kapitányságra,

 ahol közveszéllyel fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki és aztán őrizetbe vették.

Egy másik ügyet viszont lezárhattak a rendőrök. Megtalálták a napokig keresett ismert dokumentumfilmrendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty Lászlót megtalálták. Erről ide kattintva olvashat.

Ismerje meg a tűzszerészek munkáját:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!