Négy napja, február 22-én 2 óra 35 perc körül hívták a segélyhívót. A bejelentő egy tervezett robbantásról beszélt. Közölte, hogy elmegy egy XXI. kerületi plázába, ahol elhelyez egy bombát, és a levegőbe repíti az épületet.

Elfogták a rendőrök a robbantással fenyegetőző férfit (illusztráció)

Fotó: Gé / MW

Elfogták a robbantással fenyegetőző férfit

Mint minden ilyen bejelentést, ezt is komolyan vették a rendőrök. Kiürítették az üzletközpontot, amit aztán tűzszerészek vizsgáltak át,

de sem robbanószert, sem bombát, sem más robbanásra alkalmas eszközt nem találtak.

A férfi viszont a csepeli otthonában találták.

A 44 éves, budapesti M. Lászlót bevitték a helyi kapitányságra,

ahol közveszéllyel fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki és aztán őrizetbe vették.

