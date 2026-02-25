Négy napja, február 22-én 2 óra 35 perc körül hívták a segélyhívót. A bejelentő egy tervezett robbantásról beszélt. Közölte, hogy elmegy egy XXI. kerületi plázába, ahol elhelyez egy bombát, és a levegőbe repíti az épületet.
Elfogták a robbantással fenyegetőző férfit
Mint minden ilyen bejelentést, ezt is komolyan vették a rendőrök. Kiürítették az üzletközpontot, amit aztán tűzszerészek vizsgáltak át,
de sem robbanószert, sem bombát, sem más robbanásra alkalmas eszközt nem találtak.
A férfi viszont a csepeli otthonában találták.
A 44 éves, budapesti M. Lászlót bevitték a helyi kapitányságra,
ahol közveszéllyel fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki és aztán őrizetbe vették.
