Feladták a hatóságok a keresést, de a Ladánybene 27 énekese még nem mondott le az eltűnt férfiról

Hetedik napja nincs hír arról a férfiról, akinek ruháit a Duna-parton találták meg január végén. Az eltűnt Rokonál Benedek ügyében a vízi keresést leállították, de Tahitótfaluban sokan még mindig bíznak a visszatérésében.
Napok óta bizonytalanság lengi körül Tahitótfalut, miután január 27-én nyoma veszett egy helyi férfinak. Az eltűnt Rokonál Benedek Lőrinc ruháit – ahogy azt az Origo is megírta – a Duna-parton találták meg, a folyóban végzett kutatást azonban időközben leállították.

Vannak, akik még reménykednek a 7 napja eltűnt Rokonál Benedek Lőrinc előkerülésében
Fotó: Police.hu

Leállították a dunai kutatást az eltűnt Rokonál Benedek után

A szakemberek szerint a téli időjárás, a jégzajlás és az alacsony vízhőmérséklet jelentősen megnehezíti az ilyen esetek felderítését. A januári vízi eltűnéseknél gyakran csak a tavaszi felmelegedés után van esély újabb eredményre . 

Rokonál Benedek felesége a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek a keresésben, ugyanakkor azt is jelezte: a reményt, hogy férje élve kerül elő, feladta.

A faluban még nem adták fel

Tahitótfaluban azonban sokan másként gondolkodnak. A helyiek közül többen úgy vélik, nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy tragédia történt, és elképzelhető, hogy Benedek csak időt akart nyerni magának. Ebben bízik a településen élő László M. Miksa is, a Ladánybene 27 énekese, aki már az eltűnés reggelén megosztotta a keresésről szóló felhívást – írja a Bors.

Borbás Marcsi után megszólalt a népszerű zenész is, aki elmondta: annak ellenére, hogy ő is Tahitótfalun él, nem ismerte személyesen Benedeket, a körülményeit sem tudja, de úgy érzi, minden ilyen ügy közös felelősség. Szerinte a ruhák hátrahagyása valóban rossz jel, ugyanakkor volt már példa arra, hogy valaki így próbált időt nyerni, majd később – letisztulva – visszatért.

eltűnt
A Ladánybene 27 frontembere, Miksa is bízik abban, hogy Benedek élve kerül elő 
Fotó: Illusztráció/RAS-Archívum/Bors

Imádság a családért

László M. Miksa hangsúlyozta: a legnagyobb veszteség ilyenkor mindig a családot éri. Mély együttérzését fejezte ki Benedek felesége és gyermekei felé, hozzátéve: jelenleg csak annyit tehet, imádkozik, hogy senki ne sérüljön még jobban ebben a történetben.

Rokonál Benedek eltűnése nem az egyetlen rejtélyes dunai ügy az elmúlt hetekben. Két hete keresik a 18 éves Egressy Mátyást is, aki a Lánchíd környékén tűnt el, és feltételezhetően a folyóba esett. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

