Sokkoló videón, amint busz gázol el egy rolleres fiatalt

Brutális balesetet rögzített egy autóbusz fedélzeti kamerája kedden reggel Kolozsváron. A felvételen az látható, amint a városi jármű elgázol egy 17 éves rolleres fiatalt az átjárón. A fiú kapucnival a fején, piros jelzésnél, körülnézés nélkül indult el az úton, és egyenesen a busz elé gurult.

Városi busz gázolt el egy 17 éves rolleres fiút Kolozsváron

Fotó: illusztráció/Government.nl

Az ütközés következtében a busz szélvédője pókhálósra tört, a fiú viszont – csodával határos módon – felállt a földről, és bár erősen bicegve, de a saját lábán ment arrébb.

Döbbenetes eset történt a napokban Marsi Anikó férjével. Gyarmati Gábor éppen Cipruson sétált, amikor egy elszabadult, sofőr nélküli autó kis híján elütötte a járdán. A vállalkozó az utolsó pillanatban el tudott ugrani a jármű elől, így elkerülte a balesetet.