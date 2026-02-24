Sokkoló videón, amint busz gázol el egy rolleres fiatalt

Hírlevél
Súlyos baleset történt február 24-én Kolozsvár belvárosában. Egy városi busz ütötte el a 17 éves rolleres fiút.
Brutális balesetet rögzített egy autóbusz fedélzeti kamerája kedden reggel Kolozsváron. A felvételen az látható, amint a városi jármű elgázol egy 17 éves rolleres fiatalt az átjárón. A fiú kapucnival a fején, piros jelzésnél, körülnézés nélkül indult el az úton, és egyenesen a busz elé gurult.   

Hamarosan teljesítmény és tömeg szerint is megkülönböztethetik az elektromos rollereket Fotó: government.nl
Városi busz gázolt el egy 17 éves rolleres fiút Kolozsváron 
Fotó: illusztráció/Government.nl

Az ütközés következtében a busz szélvédője pókhálósra tört, a fiú viszont – csodával határos módon – felállt a földről, és bár erősen bicegve, de a saját lábán ment arrébb. 

