Elcsúszott a dohánybolt ajtajában, de arra, amit ezután tett, senki sem számított

Vádat emelt a Soproni Járási Ügyészség az ellen a fiatalember ellen, aki egy dohányboltban tört-zúzott egy heves szóváltást követően. A férfi ököllel ütötte be a pult üveglapját, amivel több mint százezer forintos kárt okozott.
A vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében egy soproni dohányboltban vesztette el az önkontrollját, amikor egy vitát követően sörösdobozt vágott a pulthoz, majd ököllel betörte annak üveglapját. Az erőszakos kitörés során a vitrinben tárolt árukészlet jelentős része is összetört, amivel az elkövető több mint százezer forintos értéket rongált meg – írtaba Blikk.hu.

Fotó:  Magyarország Ügyészsége/YouTube 

Dohányboltban tombolt a rongáló

A vádirat szerint a férfi kihívóan erőszakos és megbotránkoztató viselkedése összesen 153.650 forintnyi kárt okozott az üzletnek. Az ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt indítványozta, hogy a Soproni Járásbíróság ítélje felfüggesztett szabadságvesztésre a vádlottat, rendelje el pártfogó felügyeletét, és ne részesítse előzetes mentesítésben. A helyszíni felvételek alapján a dührohamot egy egészen abszurd jelenet előzhette meg: az elkövető már a boltba való belépéskor hatalmasat esett, és feltehetően az ebből fakadó frusztrációját vezette le a pulton. A videót ide kattintva tekinthetik meg.

Miközben a soproni dohányboltban történt incidens szerencsére csak anyagi kárral végződött, Várpalotán tragikus hír rázta meg a várost, ahol a rendőrség megerősítette, hogy megtalálták a korábban eltűntként keresett fiatal fiú holttestét.

 

