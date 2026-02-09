Elcsúszott a dohánybolt ajtajában, de arra, amit ezután tett, senki sem számított

A vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében egy soproni dohányboltban vesztette el az önkontrollját, amikor egy vitát követően sörösdobozt vágott a pulthoz, majd ököllel betörte annak üveglapját. Az erőszakos kitörés során a vitrinben tárolt árukészlet jelentős része is összetört, amivel az elkövető több mint százezer forintos értéket rongált meg – írtaba Blikk.hu.

Rongálás lett a vége egy szóváltásnak

Fotó: Magyarország Ügyészsége/YouTube

Dohányboltban tombolt a rongáló

A vádirat szerint a férfi kihívóan erőszakos és megbotránkoztató viselkedése összesen 153.650 forintnyi kárt okozott az üzletnek. Az ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt indítványozta, hogy a Soproni Járásbíróság ítélje felfüggesztett szabadságvesztésre a vádlottat, rendelje el pártfogó felügyeletét, és ne részesítse előzetes mentesítésben. A helyszíni felvételek alapján a dührohamot egy egészen abszurd jelenet előzhette meg: az elkövető már a boltba való belépéskor hatalmasat esett, és feltehetően az ebből fakadó frusztrációját vezette le a pulton. A videót ide kattintva tekinthetik meg.

