Vezetés közben lett rosszul egy sofőr, belecsapódott más autókba

Szombathelyen, a Mátyás király utcában okozott tömegbalesetet egy sofőr, aki a Rumi út irányába tartva hirtelen rosszullét következtében elvesztette uralmát Mitsubishije felett. Az autó a piros lámpánál várakozó kocsisorba csapódott, először érintőlegesen egy Fordnak ütközött, majd egy másik járművet elkerülve végül egy Alfa Romeónak csattanva állt meg – írta a Vaol.hu.

Fotó: HI

Vezetés közbeni hirtelen rosszullét miatt csapódott a piros lámpánál álló kocsisorba egy Mitsubishi Szombathelyen, a Mátyás király utcában. A sofőr először egy Fordnak ütközött érintőlegesen, majd az Alfa Romeo mellett állt meg, miután egy másik járművet sikeresen kikerült. A baleset után a Mitsubishi vezetője eszméletlenül dőlt előre, ám az Alfa Romeo sofőrje azonnal a segítségére sietett.

A karambolban a Mitsubishi és a Ford vezetője is megsérült, őket a mentők kórházba szállították. A baleset legmegdöbbentőbb mozzanata azonban az volt, hogy a két vétlen autó között álló jármű vezetője segítségnyújtás nélkül, egyszerűen kitolatott és elhagyta a helyszínt. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

