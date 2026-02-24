Rá sem ismerni: így él új gazdájánál a megkínzott kutya

Léczfalvi Kinga, aki gyógypedagógiai segítőként és állatasszisztált foglalkozásvezetőként dolgozik, január közepén úgy döntött, hogy családjába fogad egy híres és a sokat szenvedett állatot. Rozi kutya a szükséges orvosi beavatkozások és az ivartalanítás után február 12-én foglalhatta el végleges helyét új otthonában – írta a Veol.hu.

Rozi kutya új, szerető gazdájával

Fotó: Polli a "nagy fekete" terápiás kutya / Facebook

Kinga már az első, decemberi találkozásukkor látta, hogy a kutya mentális rehabilitációja komoly szakértelmet igényel, hiszen az eb még a legapróbb zajoktól, például egy jutalomfalatos doboz kattanásától is összerezzent. Bár a múlt sebei miatt Rozi kutya eleinte visszahúzódó volt, a szakember már akkor érezte rajta azt a bizalmat és szeretetéhséget, amely segített átlendülni a legnehezebb időszakokon.

Új élet és lelki gyógyulás: Rozi kutya otthonra lelt

Rozi kutya az elmúlt hetekben látványos változáson ment keresztül: az egykori visszahúzódó, riadt állatból mára játékos és életvidám társ vált. Bár a beköltözés után még szüksége volt a biztonságot nyújtó szobakennelre, mára teljesen belakta a házat és az udvart is. Új gazdája, Kinga segítségével Rozi beilleszkedése zökkenőmentesen zajlott,

a házban élő másik három kutyával is hamar megtalálta az összhangot.

A fizikai sebek szépen gyógyulnak, a szőre is visszanőtt, de a lelki rehabilitáció még ért véget. Érdekesség, hogy a korábbi brutális bántalmazás ellenére nem fél az autózástól, de bizonyos hirtelen mozdulatok vagy ismeretlen tárgyak még bizonytalansággal töltik el. Kinga hangsúlyozta: bár Rozi kutya imádja a gyerekeket, egyelőre nem terápiás célból tartja. A legfőbb feladat most az, hogy a fiatal eb visszakapja a teljes bizalmát és boldog, hogy aztán kiegyensúlyozott életet élhessen. Rozi kutyáról készült galériát ide kattintva tekintheti meg.