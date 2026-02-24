Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Ezt látnia kell!

Nyíltan beszállt a választási kampányba Magyar Péterék mellett az Erste Bank

rozi kutya

Rá sem ismerni: így él új gazdájánál a megkínzott kutya

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kegyetlen bántalmazást túlélő eb története bejárta az országot, miután akkori gazdája több kilométeren keresztül vonszolta az autója után. A hosszú rehabilitáció után végül szerető otthonra és gondoskodó gazdára talált Rozi kutya.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rozi kutyagazdaroziotthonkutyaállatkínzás

Léczfalvi Kinga, aki gyógypedagógiai segítőként és állatasszisztált foglalkozásvezetőként dolgozik, január közepén úgy döntött, hogy családjába fogad egy híres és a sokat szenvedett állatot. Rozi kutya a szükséges orvosi beavatkozások és az ivartalanítás után február 12-én foglalhatta el végleges helyét új otthonában – írta a Veol.hu.

Rozi kutya új, szerető gazdájával
Rozi kutya új, szerető gazdájával
Fotó: Polli a "nagy fekete" terápiás kutya / Facebook

Kinga már az első, decemberi találkozásukkor látta, hogy a kutya mentális rehabilitációja komoly szakértelmet igényel, hiszen az eb még a legapróbb zajoktól, például egy jutalomfalatos doboz kattanásától is összerezzent. Bár a múlt sebei miatt Rozi kutya eleinte visszahúzódó volt, a szakember már akkor érezte rajta azt a bizalmat és szeretetéhséget, amely segített átlendülni a legnehezebb időszakokon.

Új élet és lelki gyógyulás: Rozi kutya otthonra lelt

Rozi kutya az elmúlt hetekben látványos változáson ment keresztül: az egykori visszahúzódó, riadt állatból mára játékos és életvidám társ vált. Bár a beköltözés után még szüksége volt a biztonságot nyújtó szobakennelre, mára teljesen belakta a házat és az udvart is. Új gazdája, Kinga segítségével Rozi beilleszkedése zökkenőmentesen zajlott, 

a házban élő másik három kutyával is hamar megtalálta az összhangot.

A fizikai sebek szépen gyógyulnak, a szőre is visszanőtt, de a lelki rehabilitáció még ért véget. Érdekesség, hogy a korábbi brutális bántalmazás ellenére nem fél az autózástól, de bizonyos hirtelen mozdulatok vagy ismeretlen tárgyak még bizonytalansággal töltik el. Kinga hangsúlyozta: bár Rozi kutya imádja a gyerekeket, egyelőre nem terápiás célból tartja. A legfőbb feladat most az, hogy a fiatal eb visszakapja a teljes bizalmát és boldog, hogy aztán kiegyensúlyozott életet élhessen. Rozi kutyáról készült galériát ide kattintva tekintheti meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!