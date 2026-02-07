Több RTL-es, bukott celeb is óriási bajba került - itt a szánalmas lista

Talán ismerősek lesznek a nevek. Az RTL "legalja" műsorában, a Való Világ 3-ban megismert Segal 7 évet töltött rács mögött, Indián fél év szabadságvesztést kapott hasonló bűncselekmények miatt mint celebtársa, és ezek mind drogügyek voltak. Most pedig a VV Frenkiként elhíresült Jámbrik Ferenc ellen adtak ki elfogatóparancsot a rendőrök. Ez négy napja, február 3-án történt. A Blikk információi szerint kábítószer-kereskedelem gyanújával keresik a bukott celebet, aki korábban kamionsofőrként dolgozott, majd néhány éve feleségével együtt Tenerifén próbált új életet kezdeni, ahol vállalkozást indított. Haza kellett volna jönnie és börtönbe kellett volna vonulnia, vagyis itt lett volna az ideje, hogy megkezdje a jogerősen rá kiszabott börtönbüntetés letöltését, de nem tette meg. Emiatt rendeltek el körözést a férfi ellen.
Határozott szándékom az, hogy igazamat jogi úton tisztázzam... Ha a Kúria is egyetért a védőimmel, és elindul az új eljárás, automatikusan megszüntetik a körözésemet is, illetve emellett a Spanyol Igazságügyi Minisztériummal is folyamatban van az ügy, melyről az igazolást a magyarországi védőknek is megküldték a napokban, akik ez alapján intézkednek a körözésem felfüggesztéséről”
– írta Frenki a bulvárlap szerint.
Az RTL bukott celebjei
Az egykori valóságshow-"sztár" a bejegyzésében hangsúlyozta: nem szeretné, ha az ügyét összemosnák korábbi villatársai történetével. Ennek ellenére nehéz nem észrevenni az ismétlődő mintát:
a Való Világ 3-ik, 2003-2004-es évadából már a harmadik szereplő kerül komoly bajba.
Vajon mi történt a másik két jómadárral?
Czifra Tamás, akit a nézők Segalként ismerhettek meg, kívülről fújta a Büntető Törvénykönyv paragrafusait a képernyőn. Elsőként esett ki a villából, ami után két évvel vált igazán ismertté. Egy Hollandiából érkező, mintegy ötvenmillió forint értékű ecstasy- és kokainszállítmánnyal kapcsolták le, aminek a vége az lett, hogy hét évet ült Márianosztrán. Segal akkor azzal védekezett, hogy nem tudott a nála talált kábítószerről. Később – saját elmondása szerint – igyekezett rendezni az életét: szabadulása után ételfutárként helyezkedett el, és még a koronavírus-időszak alatt is ebből tartotta fenn magát.
Napi 10 órát dolgozom, utána minden szabad percem a családomé. A mai napig megismernek, szép borravalókat adnak, mondhatom, nem vált hátrányomra sem a műsor, sem a börtön. A vírushelyzetben pedig felértékelődött a munkám. Sokszor viszek kórházba is ételt, és könnybe lábad a szemem, amikor megköszönik a munkámat"
– mondta Segal a Blikknek 2021-ben.
Serbán Györgyöt, vagy Indiát 2016-ban fogták el.
A Balatonon dolgoztam tavaly nyáron, és megkértem egy ismerősömet, hogy hozzon fel Pestre. A Dózsa György út és a Dembinszky utca sarkán kapcsoltak le minket a rendőrök. Hárman fogtak rám fegyvert. Közölték, hogy letartóztatnak, majd megbilincseltek. Ezután a lakásomhoz mentünk, ők felmentek, házkutatást tartottak, én pedig ott ültem lent az autóban, és néztem ki a fejemből"
– mesélte már 2017-ben az elfogásáról.
Először kábítószer-birtoklással vádoltak, majd akivel elkaptak, az rám vallott, hogy tőlem vett szert, így később kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak. Nem tagadom, volt nálam kábítószer, speed, de saját használatra"
– magyarázta.
Sosem szakadt meg a kapcsolat a Való Világ 3 két emblematikus „rosszfiúja” között. Czifra Tamás és Serbán György már a történtek idején is szoros barátságot ápolt, de ez a kötelék Segal szabadulása után is megmaradt. Amikor kiengedték a börtönből, Indián - aki csak fél évet ült -, személyesen ment érte: egy hófehér limuzinnal érkezett, és a zsebében egy sört is magával vitt nagy találkozóra.
