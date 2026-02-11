Folytatólagos gyanúsítotti kihallgatáson vett részt a kötcsei incidens ügyében indult nyomozás keretében Ruszin-Szendi Romulusz. A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vizsgálat a Tisza Párt szakértőjével szemben garázdaság gyanúja miatt zajlik, miután tavaly októberben a gyanú szerint fellökött egy újságírót – írta a MagyarNemzet.hu.

Ruszin-Szendi Romuluszra újabb kihallgatáson esett át

Fotó: MagyarNemzet.hu

Vádemelésre vár Ruszin-Szendi Romulusz ügye

Befejezte a nyomozást a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a kötcsei incidens ügyében, amelyben Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője a gyanúsított.

Az ügy előzménye, hogy tavaly szeptemberben a Mandiner riportere a Tisza Párt adótervezetéről szerette volna kérdezni a volt vezérkari főnököt, aki válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót.

A hatóságok a napokban végrehajtották a tervezett folytatólagos gyanúsítotti kihallgatást, és az iratokat továbbították az ügyészségnek.

A döntés március elejére várható: az ügyészség ekkor határoz arról, hogy vádat emelnek-e garázdaság miatt, vagy megszüntetik az eljárást.

Az esetet a Mandiner videóra is rögzítette, ami éles ellentétben áll Magyar Péter korábbi állításával, miszerint a felek a lökdösődés után „megölelték egymást”. A felvételek tanúsága szerint a fizikai atrocitás egyértelműen megtörtént.

