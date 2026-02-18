Hírlevél
Döbbenetes cselekedetre vetemedett egy jászberényi férfi. A vádlott sakkedzőként foglalkozott általános iskolás gyerekekkel, akiknek a szüleit változatos módokon próbálta rávenni arra, hogy utaljanak neki pénzt. Sajnos sikerrel is járt, ám a törvény keze utolérte.
A Jászberényi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és csalás vétsége miatt vádat emelt egy jászberényi férfi ellen – írta a Szoljon.hu. A 31 éves férfi különböző indokokkal pénzt csalt ki rábízott gyerekek szüleitől, miközben sakkra oktatta őket.

Gyerekeket károsított meg jászberényi sikkasztó sakkedző
Gyerekeket károsított meg jászberényi sikkasztó sakkedző (illusztráció)
Fotó: chess.com

Sikkasztó sakkedző

A vádlott 2023 novembere és 2024 júniusa között oktatta sakkra a gyereket két jászsági általános iskolában. A foglalkozások után felvette a kapcsolatot a gyerekek szüleivel és közölte: sakkversenyen is indulhatnak a kicsik, ha befizetik neki a 12.000 forintos összeget, ami ahhoz kell, hogy leigazolja őket a sakkszövetség.

Összesen tizenhat szülő utalta el a kért összeget, ám cserébe nem kaptak semmilyen igazolást vagy igazolványt a gyerekek, az engedélyek kiváltása pedig nem történt meg a a Magyar Sakkszövetségnél. A büntetőeljárás során kiderült egyébként, hogy az amatőr versenyeken történő részvételhez nem szükséges versenyengedély, de még egyesületi tagság sem. Ezzel pedig a vádlott is tisztában volt.

A férfi később még azzal is próbálkozott, hogy sakktábort hirdetett meg Jászboldogházára, amelyen a részvételi díj 38.000 forint/fő volt. Ezt az összeget három szülő befizette, egy negyedik pedig 54.000 forintot adott az edzőnek, aki a befizetésekkel nem számolt el, a tábort pedig nem tartották meg. Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért a vádlottra, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt.

Cikkünk fentebbi illusztrációján a hároméves indiai Sarwagya Singh Kushwaha látható játék közben. A gyermek már ennyi idősen is FIDE Élő-pontszámot szerzett.

 

