Kiderült, mennyivel száguldott a BMW, ami letarolta Sallai Nóra autóját

Egy csendes alsónémedi délutánból néhány másodperc alatt lett országos tragédia. A 2024 szeptemberében történt baleset ügyében most újabb részletek derültek ki. A karambolban életét vesztette Sallai Nóra ötéves kisfia – írta a Blikk.hu.

Az ütközés erejétől Sallai Nóra autója felborult. Kisfiát, Bendét a helyszínen újraélesztették, de később a kórházban elhunyt

Fotó: TV2

A balesetben meghalt Sallai Nóra ötéves kisfia

A színésznő egy mellékutcából hajtott ki a főútra, ahol a szabályok szerint elsőbbséget kellett volna adnia.

Csakhogy a főúton érkező BMW a szakértői megállapítás szerint 105 és 115 km/óra közötti sebességgel haladhatott azon a szakaszon, ahol legfeljebb 50 lett volna megengedett.

Papíron tehát az egyik félnek elsőbbséget kellett adnia, a másiknak pedig be kellett volna tartania a sebességhatárt. A valóságban egyik sem történt meg.

A BMW-t egy fiatal férfi vezette, aki a járművet az anyósülésen ülő ismerősétől kapta kölcsön egy rövid útra. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok műszaki és orvosszakértői véleményekre várnak. Utóbbiak a színésznő sérüléseinek súlyosságát és maradandó következményeit vizsgálják, ami a későbbi büntetés mértékét is befolyásolhatja. A másik sofőrt tavaly áprilisban hallgatták ki gyanúsítottként halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt. Az eljárás azonban még nem zárult le. Az ügyvéd kezdeményezésére helyszíni bizonyítási kísérletet is tartottak, hogy rekonstruálják:

a kihajtó autó vezetője mikor és milyen távolságból észlelhette a közeledő járművet. A számítások eredményére még mindig várnak.

A gyanúsított tagadja felelősségét, részletes vallomást nem tett. Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, 1–5 év szabadságvesztés és járművezetéstől való eltiltás is kiszabható. A színésznőt három hónappal a baleset után engedték haza a kórházból, állapota azóta javul. Sokáig nem mondták el neki, hogy kisfia nem élte túl az ütközést.