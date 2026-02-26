Megdöbbentő részletek kerültek elő Sallai Nóra tragikus balesetéről – Megszólalt az ügyészség

A Sallai Nóra balesete körüli nyomozás továbbra is teljes gőzzel zajlik, hiszen minden apró mozzanat kulcsfontosságú lehet a tragédia pontos rekonstruálásához. A hatóságok lépésről lépésre haladnak, miközben újabb és újabb információk kerülnek felszínre az üggyel kapcsolatban – írta a Kisalfold.hu.

Sallai Nóra tragikus balesetéről újabb részletek láttak napvilágot

Fotó Metropol

Mint kiderült, a balesetben érintett BMW nem is a sofőr tulajdonában volt. A hírek szerint az autó az anyósülésen ülő fiatalé volt, aki mindössze egy körre adta kölcsön a járművet a barátjának, ez a döntés azonban végzetes következményekkel járt.

Sallai Nóra azóta sem tudta feldolgozni a történteket

A tragédia 2024. szeptemberében történt Alsónémediben, amikor Sallai Nóra kisfiával tartott hazafelé a játszótérről. Egy nagy sebességgel érkező autó beléjük rohant, az ötéves Bende pedig napokkal később belehalt sérüléseibe. A színésznő ekkor még kómában feküdt, így a felfoghatatlan veszteségről csak később értesült.

A nyomozás során a gyanúsított állítólag rendkívül rossz lelkiállapotban van és súlyos lelkiismeret-furdalás gyötri. Ennek ellenére a felelősségét nem ismerte el, részletes vallomást pedig eddig nem tett.

Az ügyben jelenleg szakértői vizsgálatok zajlanak, amelyek eredménye döntő lehet. Amennyiben bebizonyosodik a felelősség, a sofőr 1-5 év szabadságvesztésre és hosszú időre szóló járművezetéstől eltiltásra is számíthat.

Az esetben ettől függetlenül továbbra is rengeteg kérdést merül fel, a válaszokra pedig még várni kell, a nyomozás továbbra is zajlik.