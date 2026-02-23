Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Kínos!

Úgy kapták szét Zelenszkijt, mint a rozsdás Ladát, záporoztak a kemény szavak

sebestyén balázs

Kiakadt a rokkanthelyre parkoló Sebestyén Balázs

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy rossz döntés elég ahhoz, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön egy celeb. Sebestyén Balázs mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyre állt be, amiért helyszíni bírságot kapott. Állítása szerint csak a pékségbe ugrott be, túlzásnak érzi a kiszabott összeget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sebestyén balázsparkolóbírságrádió 1hujber feristory. humozgáskorlátozottcelebalkoholistaösszeg

Sebestyén Balázs nemrég a Rádió 1 reggeli adásában vallotta be, hogy rossz fát tett a tűzre, vagyis olyat tett, amit nem lett volna szabad – írja a Blikk

Sebestyén Balázs
Sebestyén Balázs
Fotó: MW Bulvár

Sebestyén Balázs szerint túl nagy a bírság összege

Megálltam egy pillanatra. Bementem egy pékségbe. Visszamentem, már ott volt (a cetli)” 

– így foglalta össze röviden Sebestyén Balázs azt a szituációt, amikor egy üzlet előtt mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyen állt meg, ami után megbírságolták és nem is akármekkora összeggel. 

Teljesen kiakadt, hogy mennyit kell fizetnie a pofátlanságáért.

A műsorvezető azt is elárulta, hogy nem először futott bele hasonló kellemetlenségbe. 

Korábban kerékbilincset is kapott szabálytalan parkolás miatt. 

Azt mondta, természetes, hogy aki megszegi a szabályokat, annak viselnie kell a következményeket, ugyanakkor a kiszabott összeg nagyságát túlzónak érezte.

Tudjátok, mi lett ennek az ára a belvárosban? A 11 ezer forintos kerékbilincs ára akár 125 ezer forintos büntetés is lehet. Azért álljunk meg egy pillanatra” 

– tette hozzá a celeb. 

A rádióműsorban több oldalról is körbejárta a történteket, majd arról beszélt, hogy nem minden eset egyforma. Van, aki tudatosan vállalja a kockázatot – ahogy ő tette –, míg mások egyszerű figyelmetlenségből vagy egy pillanatnyi hibából állnak meg tiltott helyen.

Tudom, égjek el én is a pokol kénköves tüzén, hogy van pénzem, és ebből oldjam meg. De én most értetek haragszom. Ne engem anyázzatok. Szeretném jelezni, hogy túlzónak érzem ezt a büntetést. Emberek vagyunk, hibázunk” 

– vallotta be a műsorvezető, amit a story.hu szúrt ki.

Hujber Ferinek sem kell a szomszédba menni egy rossz döntésért, bár ő nem a közlekedési szabálysértéseiről híres. Évekkel korábban – amikor már alkoholista volt –, kitalálta, mivel tud leszokni az alkoholról. Nem fogja elhinni, mire szokott rá a színész a piálás helyett. Ha érdeklik a részletek, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!