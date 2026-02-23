Kiakadt a rokkanthelyre parkoló Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs nemrég a Rádió 1 reggeli adásában vallotta be, hogy rossz fát tett a tűzre, vagyis olyat tett, amit nem lett volna szabad – írja a Blikk.

Sebestyén Balázs

Fotó: MW Bulvár

Sebestyén Balázs szerint túl nagy a bírság összege

Megálltam egy pillanatra. Bementem egy pékségbe. Visszamentem, már ott volt (a cetli)”

– így foglalta össze röviden Sebestyén Balázs azt a szituációt, amikor egy üzlet előtt mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyen állt meg, ami után megbírságolták és nem is akármekkora összeggel.

Teljesen kiakadt, hogy mennyit kell fizetnie a pofátlanságáért.

A műsorvezető azt is elárulta, hogy nem először futott bele hasonló kellemetlenségbe.

Korábban kerékbilincset is kapott szabálytalan parkolás miatt.

Azt mondta, természetes, hogy aki megszegi a szabályokat, annak viselnie kell a következményeket, ugyanakkor a kiszabott összeg nagyságát túlzónak érezte.

Tudjátok, mi lett ennek az ára a belvárosban? A 11 ezer forintos kerékbilincs ára akár 125 ezer forintos büntetés is lehet. Azért álljunk meg egy pillanatra”

– tette hozzá a celeb.

A rádióműsorban több oldalról is körbejárta a történteket, majd arról beszélt, hogy nem minden eset egyforma. Van, aki tudatosan vállalja a kockázatot – ahogy ő tette –, míg mások egyszerű figyelmetlenségből vagy egy pillanatnyi hibából állnak meg tiltott helyen.

Tudom, égjek el én is a pokol kénköves tüzén, hogy van pénzem, és ebből oldjam meg. De én most értetek haragszom. Ne engem anyázzatok. Szeretném jelezni, hogy túlzónak érzem ezt a büntetést. Emberek vagyunk, hibázunk”

– vallotta be a műsorvezető, amit a story.hu szúrt ki.

Hujber Ferinek sem kell a szomszédba menni egy rossz döntésért, bár ő nem a közlekedési szabálysértéseiről híres. Évekkel korábban – amikor már alkoholista volt –, kitalálta, mivel tud leszokni az alkoholról. Nem fogja elhinni, mire szokott rá a színész a piálás helyett. Ha érdeklik a részletek, kattintson ide!