Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij röhög a markába: megfogadta, hogy orosz olaj nem jut hazánkba, majd elzárta a csapot

Olvasta?

„Majd ha nyertünk” – Kapitány István csúnyán elszólta magát!

séfek séfe

Séfek séfe: 22 évig mindennap megverte a férje az egyik versenyzőt

43 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezen a héten elrajtolt a közkedvelt főzőműsor idei szériája, amely már az első epizódokban komoly érzelmi hullámvasútra ültette a nézőket. A Séfek Séfe egyik indulója, Piró megrendítő vallomással lépett a zsűri elé: azt mondta, párkapcsolati erőszak áldozata.
Link másolása
Vágólapra másolva!
séfek séfemegvertebudapestenzsűriáldozatsegítő szolgálatagresszívférjpárkapcsolati erőszaktv2versenyző

Nem csak a győzelem lebeg Piró szeme előtt. A TV2-n futó Séfek Séfe új évadának versenyzője abban bízik, hogy a cím mellett új életet is nyerhet a műsorral magának és a családjának. Oláh János Gellértné "Piró" 55 éves, konyhai kisegítőként dolgozik, két gyermeke és hat unokája van, és Budapesten lakik. Gyerekkorában 17 évet töltött állami gondozásban, miután édesanyja a kórházban hagyta, később pedig egy bántalmazó kapcsolat csapdájába került. Huszonkét év után tudott kiszabadulni a párkapcsolati erőszakból – írta meg a Blikk

Elindult a Séfek séfe a TV2 -n (illusztráció)
Elindult a Séfek séfe a TV2 -n (illusztráció)
Fotó: Pexels.com

17 éven keresztül állami gondozásban nőttem fel, én onnan mentem férjhez. Leányzóm 14 évesen ugyanúgy állami gondozásba került. (...) Tűrhetetlen állapot volt a mindennapi verés"

– idézte fel Ördög Nórának Piró kiemelve, hogy a férfi rendszeresen kezet emelt rá.

A családját szeretné egyesíteni a Séfek séfe sokat szenvedett versenyzője

A lányomnak van három gyönyörű szép gyermeke, kettő kisfia és egy kislánya, de sajnos úgy hozta az élet, hogy a két kicsi sajnos nevelőszülőknél van, Kristóf pedig nálam van, én vagyok a gyámja”

– mesélte a Séfek Séfe indulója, hozzátéve: azért vállalta a megmérettetést, mert szeretné elérni, hogy a másik két unokája is hozzá kerülhessen. 

Szeretném megmutatni azt, hogy fel tudom nevelni az unokáimat. Mind a hármat”

fogalmazott az 55 éves asszony, aki egyúttal volt férjének is be akarja bizonyítani, hogy van élet utána, képes talpra állni.

A nagymama csirkepaprikással, nokedlivel és fokhagymás-tejfölös uborkasalátával állt a zsűri elé. 

Bár Tischler Petra ízlését nem sikerült eltalálnia, Piró életútja őt is megérintette.

Bárcsak előbb találkozhatnék az emberrel, aki főz” 

– jegyezte meg Petra arra utalva, hogy amikor a főzőműsor zsűri tagjai megkóstolják a jelentkezők ételeit, semmit sem tudhatnak arról, ki készítette nekik. Krausz Gábor és Vomberg Frigyes bizalmat szavazott Pirónak, így folytathatja szereplését a Séfek Séfe konyhájában.

A főzésbe rendesen szerelmes vagyok. Amikor főzök, az engem megnyugtat, teljes mértékben kikapcsolok, és olyan, mintha nem is ezen a bolygón lennék” 

– tette hozzá Piró és azt elárulta: legszívesebben Krausz Gábor csapatába kerülne be.

Minden este elmondta: meg foglak ölni

Egy kétgyerekes magyar családanya annyira rettegett a férjétől, hogy kénytelen volt elrejteni a késeket a lakásban, nehogy álmában rátámadjon. Elmondása szerint a férfi rendszeresen azzal fenyegette: „meg foglak ölni”, miközben folyamatosan ellenőrizte, bántalmazta és félelemben tartotta őt. A kétgyermekes édesanya most megtörte a csendet: beszélt arról, miként vált a házassága pokollá, milyen volt együtt élni egy agresszív, uralkodó férfival, és hol húzta meg a határt akkor, amikor már nemcsak ő, hanem a gyerekei biztonsága is veszélybe került. Részletekért kattintson ide!

Szaladtam, azt hittem, hogy el tudok menekülni, de utánam jött és elkapott

Az újrainduló TV2 Napló olyan nőket szólaltat meg, akiket korábban a párjuk bántalmazott, és akik most rendkívüli őszinteséggel beszélnek a megélt traumákról. Jákli Mónika tragikus halála után ezek a megszólalások különösen nagy hangsúlyt kapnak, hiszen az érintettek arról is beszélnek, miért maradtak benne hosszú ideig egy kívülről sokak számára érthetetlen, bántalmazó kapcsolatban. Ezt a cikkünket itt találja, kattintson!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!