Séfek séfe: 22 évig mindennap megverte a férje az egyik versenyzőt

Nem csak a győzelem lebeg Piró szeme előtt. A TV2-n futó Séfek Séfe új évadának versenyzője abban bízik, hogy a cím mellett új életet is nyerhet a műsorral magának és a családjának. Oláh János Gellértné "Piró" 55 éves, konyhai kisegítőként dolgozik, két gyermeke és hat unokája van, és Budapesten lakik. Gyerekkorában 17 évet töltött állami gondozásban, miután édesanyja a kórházban hagyta, később pedig egy bántalmazó kapcsolat csapdájába került. Huszonkét év után tudott kiszabadulni a párkapcsolati erőszakból – írta meg a Blikk.
17 éven keresztül állami gondozásban nőttem fel, én onnan mentem férjhez. Leányzóm 14 évesen ugyanúgy állami gondozásba került. (...) Tűrhetetlen állapot volt a mindennapi verés"
– idézte fel Ördög Nórának Piró kiemelve, hogy a férfi rendszeresen kezet emelt rá.
A családját szeretné egyesíteni a Séfek séfe sokat szenvedett versenyzője
A lányomnak van három gyönyörű szép gyermeke, kettő kisfia és egy kislánya, de sajnos úgy hozta az élet, hogy a két kicsi sajnos nevelőszülőknél van, Kristóf pedig nálam van, én vagyok a gyámja”
– mesélte a Séfek Séfe indulója, hozzátéve: azért vállalta a megmérettetést, mert szeretné elérni, hogy a másik két unokája is hozzá kerülhessen.
Szeretném megmutatni azt, hogy fel tudom nevelni az unokáimat. Mind a hármat”
– fogalmazott az 55 éves asszony, aki egyúttal volt férjének is be akarja bizonyítani, hogy van élet utána, képes talpra állni.
A nagymama csirkepaprikással, nokedlivel és fokhagymás-tejfölös uborkasalátával állt a zsűri elé.
Bár Tischler Petra ízlését nem sikerült eltalálnia, Piró életútja őt is megérintette.
Bárcsak előbb találkozhatnék az emberrel, aki főz”
– jegyezte meg Petra arra utalva, hogy amikor a főzőműsor zsűri tagjai megkóstolják a jelentkezők ételeit, semmit sem tudhatnak arról, ki készítette nekik. Krausz Gábor és Vomberg Frigyes bizalmat szavazott Pirónak, így folytathatja szereplését a Séfek Séfe konyhájában.
A főzésbe rendesen szerelmes vagyok. Amikor főzök, az engem megnyugtat, teljes mértékben kikapcsolok, és olyan, mintha nem is ezen a bolygón lennék”
– tette hozzá Piró és azt elárulta: legszívesebben Krausz Gábor csapatába kerülne be.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.