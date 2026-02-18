Séfek séfe: 22 évig mindennap megverte a férje az egyik versenyzőt

Nem csak a győzelem lebeg Piró szeme előtt. A TV2-n futó Séfek Séfe új évadának versenyzője abban bízik, hogy a cím mellett új életet is nyerhet a műsorral magának és a családjának. Oláh János Gellértné "Piró" 55 éves, konyhai kisegítőként dolgozik, két gyermeke és hat unokája van, és Budapesten lakik. Gyerekkorában 17 évet töltött állami gondozásban, miután édesanyja a kórházban hagyta, később pedig egy bántalmazó kapcsolat csapdájába került. Huszonkét év után tudott kiszabadulni a párkapcsolati erőszakból – írta meg a Blikk.

Elindult a Séfek séfe a TV2 -n (illusztráció)

Fotó: Pexels.com

17 éven keresztül állami gondozásban nőttem fel, én onnan mentem férjhez. Leányzóm 14 évesen ugyanúgy állami gondozásba került. (...) Tűrhetetlen állapot volt a mindennapi verés"

– idézte fel Ördög Nórának Piró kiemelve, hogy a férfi rendszeresen kezet emelt rá.

A családját szeretné egyesíteni a Séfek séfe sokat szenvedett versenyzője

A lányomnak van három gyönyörű szép gyermeke, kettő kisfia és egy kislánya, de sajnos úgy hozta az élet, hogy a két kicsi sajnos nevelőszülőknél van, Kristóf pedig nálam van, én vagyok a gyámja”

– mesélte a Séfek Séfe indulója, hozzátéve: azért vállalta a megmérettetést, mert szeretné elérni, hogy a másik két unokája is hozzá kerülhessen.

Szeretném megmutatni azt, hogy fel tudom nevelni az unokáimat. Mind a hármat”

– fogalmazott az 55 éves asszony, aki egyúttal volt férjének is be akarja bizonyítani, hogy van élet utána, képes talpra állni.

A nagymama csirkepaprikással, nokedlivel és fokhagymás-tejfölös uborkasalátával állt a zsűri elé.

Bár Tischler Petra ízlését nem sikerült eltalálnia, Piró életútja őt is megérintette.

Bárcsak előbb találkozhatnék az emberrel, aki főz”

– jegyezte meg Petra arra utalva, hogy amikor a főzőműsor zsűri tagjai megkóstolják a jelentkezők ételeit, semmit sem tudhatnak arról, ki készítette nekik. Krausz Gábor és Vomberg Frigyes bizalmat szavazott Pirónak, így folytathatja szereplését a Séfek Séfe konyhájában.

A főzésbe rendesen szerelmes vagyok. Amikor főzök, az engem megnyugtat, teljes mértékben kikapcsolok, és olyan, mintha nem is ezen a bolygón lennék”

– tette hozzá Piró és azt elárulta: legszívesebben Krausz Gábor csapatába kerülne be.