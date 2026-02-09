Betyárballadát adott elő a 112-es segélyhívón, miközben másnak az élete függhet a hívástól – videóval

Egy férfi egészen sajátos módon döntött úgy, hogy kapcsolatba lép a hatóságokkal: nem bajt jelentett, nem segítséget kért, hanem énekelni kezdett.

A segélyhívó vonalán a „Esik eső szép csendesen csöpörög…” kezdetű régi betyárballadát adta elő, méghozzá olyan hangnemben, amelyet leginkább a jóindulatú felejtés fedne el. A nem mindennapi jópofizásról a Tények számolt be.

A segélyhívót összekeverte a Megasztrár válogatójával. Az elképesztően hamis nótázás súlyos pénzbüntetéssel járhat Fotó: részlet a Tények videójából

A segélyhívó nem nótázóhely

A beszélgetés során a férfi a diszpécser kérdéseire sem tudott érdemi választ adni, azt is közölte, hogy maga sem tudja, pontosan honnan telefonál. A hívásból gyorsan kiderült, hogy valódi vészhelyzetről nincs szó, a férfi feltehetően részeg volt, és improvizatív előadásával foglalta a vonalat.

Gyorsan terjedt a hangfelvétel az interneten

Az esetről készült hangfelvétel rövid idő alatt megjelent az interneten, ahol sokan humoros jelenetként osztották tovább. A hatóságok azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a 112-es segélyhívó nem szórakoztató csatorna, hanem a segélyhívó központ egyik legfontosabb eszköze.

Akár 150 ezer forintos bírság is lehet a vége

Az Országos Rendőr-főkapitányság korábbi tájékoztatásai szerint a segélyhívó indokolatlan, szándékos használata szabálysértés. Az ilyen esetekben kiszabható bírság összege elérheti a 150 ezer forintot is, mivel a felesleges hívások értékes időt vehetnek el a valódi vészhelyzetek kezelésétől.

Elképesztő lélekjelenlét: olyat tett egy kisfiú, amire még a felnőttek se mindig képesek

A diszpécserszolgálat munkatársai nem közönségként, hanem felelősségteljes döntéshozóként dolgoznak a vonal másik végén. Miközben valaki hamisan énekel, ugyanazon a számon másnak akár az élete is múlhat azon, hogy időben eljut-e a segítség. Döbbenetes történetet osztott meg Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán: egy mindössze négyéves gyermek hívta a segélyhívót, amikor nem tudta felébreszteni az édesanyját. A kisfiú higgadtsága és a mentésirányító profizmusa együtt mentette meg egy nő életét.