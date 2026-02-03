Videón, ahogy a frászt hozta egy férfi a közlekedési vállalatra: síléceken száguldott le a metróban

A közösségi médiában villámgyorsan terjedni kezdett az a felvétel, amelyen egy férfi síléceken száguld lefelé egy bécsi metróállomás mozgólépcsőjén. A síelő nagy sebességgel halad a szűk közlekedési térben, miközben a jelenet inkább idéz egy alpesi pályát, mint egy városi tömegközlekedési csomópontot – írja a Magyar Nemzet.

A síelő extrém mutatványa a bécsi metróban Fotó: Instagram/Magyar Nemet

A síelő a bécsi metró mozgólépcsőjén sokkolta az utasokat

A videón David Meier egykori műlesikló látható, aki extrémsportolóként hajtotta végre az akciót. A felvétel egyetlen nap alatt közel egymillió megtekintést ért el, és heves vitát indított el az interneten.

Sokan elképedve figyelték, ahogy a férfi akadálytalanul halad lefelé a mozgólépcsőn, miközben a környezet egyáltalán nem sporttevékenységre lett kialakítva.

Előre megszervezett akcióra hivatkozik

A síelő később azt állította, hogy az akciót előre megtervezte, és több segítővel biztosította a helyszínt. Elmondása szerint mindent megtettek annak érdekében, hogy másokat ne sodorjanak veszélybe.

Szakértők szerint azonban egy forgalmas metróállomás kiszámíthatatlan, ahol egyetlen hibás mozdulat is súlyos balesethez vezethet.

A közlekedési vállalat jogi lépéseket tervez

A Wiener Linien közölte: vizsgálják az eset körülményeit, és jogi lépéseket is fontolgatnak. Hangsúlyozták, hogy a metróállomások közlekedési terek, nem sportpályák.

A bécsi közlekedési vállalat szerint az ilyen akciók nemcsak az elkövetőt, hanem az utasokat és az infrastruktúrát is komoly balesetveszélynek teszik ki.

Vita az extrémsport határairól

A Heute.at beszámolója szerint a videó rövid idő alatt hatalmas elérést produkált, miközben élénk vita bontakozott ki arról, hol húzódik a határ az extrémsport és a felelőtlen közterületi akciók között.

200 méter magasban gyalog kelt át az olasz csizma orrából Szicíliába a legendás sportoló

Újabb világrekordot állított fel a kötéljárás észt legendája, Jaan Roose, aki a világon elsőként kelt át egy slackline-on az olasz félszigetről Szicília szigetére. Az esemény csak azért nem sikerült tökéletesen, mert a cél előtt nem sokkal Roose lecsúszott a kötélről. Ha érdeklik a részletek, kattintson ide!