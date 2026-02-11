10 milliárdos sikkasztás után kattant a bilincs a vezérigazgató csuklóján

Komoly botrány robbant ki Szabolcsban, ugyanis a gyanú szerint brutális léptékű sikkasztás történhetett egy mátészalkai telephelyű Zrt.-nél. A nyomozók szerint közel 9,9 milliárd forint értékű termény szívódott fel úgy, hogy a raktárakban egyszerűen nem volt nyoma – írta a Szon.hu.

Komoly sikkasztás történt a mezőgazdasági vállalatnál

Fotó: MW-archív

A történet főszereplője Sz. G., a társaság egyedüli, önálló aláírási joggal rendelkező vezérigazgatója, akit a bíróság egy hónapra letartóztatott.

De hogyan lett ekkora összegű a sikkasztás?

A gyanú szerint 2025. márciusa és decembere között a cég 15 gazdasági társasággal kötött adásvételi és raktározási szerződéseket. A papírok rendben voltak, a szerződések aláírva, a rendszer működött, legalábbis látszólag.

Csakhogy amikor a partnerek kérték volna a termény kitárolását, az áru jelentős része nem volt fellelhető a telephelyeken. A hatóságok szerint ezzel összesen 9,9 milliárd forintos kár keletkezett.

A cég fő profilja gabona, feldolgozatlan dohány és vetőmag nagykereskedelme, valamint ezek tárolása volt. A felvásárlásokat területi képviselők szervezték, de a döntő szó és az aláírás kizárólag a vezérigazgató kezében volt. Terményt elszállítani is csak az ő engedélyével lehetett.

Akár 15 év lehet a rácsok mögött

A nyomozóhatóság különösen jelentős értékre elkövetett bűncselekményekkel gyanúsítja a férfit. Ha bűnössége bebizonyosodik, a halmazati szabályokat is figyelembe véve akár 15 év szabadságvesztést is kaphat.

A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye is, hiszen a gyanúsított jelentős magánvagyonnal rendelkezik, ami lehetővé tenné, hogy hosszabb időre eltűnjön a hatóságok elől. Ráadásul a nyomozás még korai szakaszban van, számos tanút kell kihallgatni. A döntés azonban nem jogerős, a vezérigazgató és védője is fellebbezett.

A helyieket természetesen sokkolta az ügy, hiszen a cég régóta ismert szereplője volt a térség gazdasági életének. Most azonban minden szem a nyomozókra szegeződik és mindenki azt kérdezi, hogy hová tűnt a termény? Hol van a pénz? És vajon tényleg a cég első embere áll a gigantikus sikkasztás mögött? A következő hetekben újabb részletek derülhetnek ki a tízmilliárdos botrányról és minden bizonnyal a felmerülő kérdések is válaszokra lelnek.