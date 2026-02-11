Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Robbanás történt a Parlamentnél – drámai felvételek

vonat

A hideg is kirázza, ha ezt megnézi: menekülnek az emberek a sínekről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló videót tettek ki a Pest vármegyei rendőrök a közösségi oldalukra. A felvételen kristálytisztán látható, hogy próbálnak letolni egy kocsit a sínekről, aztán menekülniük kell az embereknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatéletveszélyes helyzetsátoraljaújhelyenpest vármegyébenmenekülő emberrendőrvonatbalesetautóéletveszélyessínek

"Nem sokon múlott… A jármű elakadt, a vonat pedig már csak másodpercekre volt…" – így kezdték a rendőrök a bejegyzésüket a Pest vármegyei rendőrség Facebook oldalán egy olyan felvétel alatt, amelyen sínekről menekülő embereket lehet látni. 

Sínekről menekülő emberek Pest vármegyében 2026 február elején
Sínekről menekülő emberek Pest vármegyében 2026 február elején
Fotó: Pest vármegyei rendőrség / Facebook

Az egyenruhások azonnal intézkedtek, és a saját testi épségüket sem féltve segítettek a bent ülőknek elhagyni az autót. Szerencsére mindenki időben kiszállt, azonban a vonat – amely nem szállított utasokat – az autónak ütközött. A baleset során senki sem sérült meg, de a tragédia hajszálon múlt. Ez az eset is jól mutatja, mennyire fontos az odafigyelés a közlekedésben. Tartsátok be a szabályokat, vezessetek óvatosan, ...hogy mindenki hazaérjen! " 

– folytatták.  

Van, amikor esély sincs elmenekülni a sínekről

Négy embert, köztük saját magát is megölte az a sofőr, aki a piros jelzés ellenére vonat elé hajtott január elsején Sátoraljaújhelyen. A zempléni vonatbalesetben egy nyíregyházi rendszámú autó az érintett, egy család utazott benne. Az információk és helyszínen készült képek alapján az eset kísértetiesen hasonlít a szentmártonkátai vonatbalesetre, amely 2025. november 4-én történt és öt halálos áldozatot követelt. Az egyetlen túlélő azóta megszólalt, hogy mit mondott, azt ebből a cikkünkből megtudhatja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!