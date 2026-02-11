A hideg is kirázza, ha ezt megnézi: menekülnek az emberek a sínekről

"Nem sokon múlott… A jármű elakadt, a vonat pedig már csak másodpercekre volt…" – így kezdték a rendőrök a bejegyzésüket a Pest vármegyei rendőrség Facebook oldalán egy olyan felvétel alatt, amelyen sínekről menekülő embereket lehet látni.

Sínekről menekülő emberek Pest vármegyében 2026 február elején

Fotó: Pest vármegyei rendőrség / Facebook

Az egyenruhások azonnal intézkedtek, és a saját testi épségüket sem féltve segítettek a bent ülőknek elhagyni az autót. Szerencsére mindenki időben kiszállt, azonban a vonat – amely nem szállított utasokat – az autónak ütközött. A baleset során senki sem sérült meg, de a tragédia hajszálon múlt. Ez az eset is jól mutatja, mennyire fontos az odafigyelés a közlekedésben. Tartsátok be a szabályokat, vezessetek óvatosan, ...hogy mindenki hazaérjen! "

– folytatták.

Van, amikor esély sincs elmenekülni a sínekről

Négy embert, köztük saját magát is megölte az a sofőr, aki a piros jelzés ellenére vonat elé hajtott január elsején Sátoraljaújhelyen. A zempléni vonatbalesetben egy nyíregyházi rendszámú autó az érintett, egy család utazott benne. Az információk és helyszínen készült képek alapján az eset kísértetiesen hasonlít a szentmártonkátai vonatbalesetre, amely 2025. november 4-én történt és öt halálos áldozatot követelt. Az egyetlen túlélő azóta megszólalt, hogy mit mondott, azt ebből a cikkünkből megtudhatja.