Hány ember válhatott valójában áldozattá a győri eltűnt villanyszerelők rejtélyes ügyében? Hol lehetnek a holttestek? Ezekre a kérdésekre immár közel 11 éve nem kap választ az ország. É. Imrét előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsították meg két eltűnt villanyszerelő: Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán meggyilkolása miatt. Ugyanakkor egy asszony is élt a környezetében, aki eltűnt évekkel ezelőtt, és azóta sem került elő. Ha bebizonyosodik, hogy ő is áldozattá vált, az alapjaiban írhatja át az egész nyomozást, és felvetheti a legsúlyosabb kérdést: sorozatgyilkossal állunk szemben?

Sorozatgyilkos is lehet az eltűnt villanyszerelők gyilkosa

Fotó: Csapó Balázs / Bors

Az asszony egy sorozatgyilkos harmadik áldozata?

Egy évvel azelőtt, hogy Mácsik Zoltánnak nyoma veszett, vagyis 2017-ben tűnt el az 57 éves Veér Zsuzsanna. Az asszony Ikrényben élt, közvetlenül É. Imre szomszédságában. Egy kisebb házban lakott egyedül, azon a telken, amelyre a vállalkozó régóta igényt tartott. A környékbeliek szerint É. Imre akkoriban sorra vásárolta fel a környező földeket, amelyeket egyesített és egy nagy kerítéssel körbez árt. Zsuzsanna telke is célkeresztbe került, de a beszámolók szerint az asszony nem volt hajlandó eladni neki. Nem sokkal az eltűnése előtt kis háza tisztázatlan körülmények között leégett.

Ideiglenesen a ház előtt parkoló autójában lakott, aztán egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnt.

Veér Zsuzsanna lehet a harmadik áldozat

Fotó: Police.hu

Eközben a környéken élők szerint É. Imre több gödröt is ásott a telkén, és többször égetett valamit.

A bűz állítólag olyan erős volt, hogy többen szóltak neki miatta.

A helyiek úgy tudják, az ügy még az önkormányzat asztalára is felkerült. A két villanyszerelő holtteste sosem került elő. Vajon elégette a halott áldozatokat? Ez is egy kérdés, amire még senki sem tudja a választ. É. Imre válaszolhata rá, de ő még azt is tagadja, hogy megölte őket. Hogy az ügyészek szerint a két villanyszerelővel miért végzett a győri vállalkozó, ebből a cikkből kiderül.

Az asszony eltűnése után É. Imrének sikerült megszereznie azt a földet, amin az asszony háza állt. Vajon ez volt az indíték? Ezért kellet az asszonynak meghalnia? Tényleg ő ölte meg? A Bors vette észre, hogy nemrég fordulat történt az ügyben: Zsuzsanna eltűnését a Győri Rendőrkapitányságtól átvette a Nemzeti Nyomozó Iroda.

A bulvárlap újságírója jól gondolja, ez valóban arra utal, hogy a hatóságok komolyabb összefüggéseket vizsgálhatnak.

A Bors korábban beszélt Zsuzsanna lányával, aki nem kívánt részletesen nyilatkozni, de azt megerősítette, hogy édesanyja eltűnését ő jelentette be a rendőrségen, hozzátéve: kizártnak tartja, hogy az anyja szó nélkül eltűnt volna, még úgyis, hogy nem beszéltek egymással túl gyakran. A történtek fényében pedig egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy É. Imrének köze van édesanyja rejtélyes eltűnéséhez.