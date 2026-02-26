Sorozatgyilkossá válhatott volna egy magyar férfi Miamiban, ha nem állítják meg

Pont egy éve, Miamiban került rács mögé egy 27 éves, magyar férfi, akit az amerikai hatóságok az utóbbi évek egyik legkegyetlenebb gyilkosaként tartanak számon. Bár csak két áldozata ismert, lehetett volna három is vagy annál sokkal több, vagyis a hatóságok szerint sorozatgyilkossá is válhatott volna, ha nem állítják meg. Idős, homoszexuális férfiakra vadászott, akiket a helyi közösség „Papinak” nevezett. Zsolt a város melegbárjait járta. Kiválasztott valaki, majd barátságot és szerelmet színlelve kihasználta. Meglopta, bántotta, végül brutálisan végzett vele. Egyik áldozatát a saját fürdőkádjában, másikat az autója biztonsági övével fojtotta meg – számolt be róla a Blikk.hu.

Méreginjekció általi kivégzés várhat a magyar sorozatgyilkosra (A kép illusztráció!)

Fotó: RDNE Stock project / Pexels

Halálbüntetés fenyegeti a magyar férfit, aki sorozatgyilkossá válhatott volna

A Miami rendőrség szerint a férfi hideg volt és számító. Pszichológiai profilja alapján valószínűsíthető, hogy újabb gyilkosságokat is elkövetett volna, ha nem kapják el időben. A nyomozás során a hatóságok DNS-t, kamerafelvételeket, tanúvallomásokat és üzenetek ezreit gyűjtötték össze.

Zsolt az elfogása óta ártatlannak vallja magát. Az ügyet bonyolítja, hogy a férfi az esetek idején jogellenesen tartózkodott az Egyesült Államokban, majd megszegte a házi őrizetét, ami után kiutasították. Ráadásul az elfogása előtt Florida állam új törvényt fogadott el, amely kiemelt gyilkossági ügyekben lehetővé teszi a halálbüntetést az illegálisan ott tartózkodókra is.

A helyi magyar közösséget sokkolta a hír. Fekete András vállalkozó szerint szégyen ez minden magyarra nézve:

A floridai magyar kolónia összetartó, megrázott minket ez az eset. Megdöbbentő, hogy valaki az őshazánkból így kerüljön a címlapokra, szégyent hozva minden magyarra”

Zsolt édesanyja, Varga Mária, fájdalmasan nyilatkozott:

Szeretnék kiutazni hozzá, még egyszer megölelni, elbúcsúzni tőle, mert ha életben is hagyják, többé nem lehet szabad ember, amit meg is érdemel"

Addig azonban nem megy ki hozzá, ameddig nincs ítélet, mert kétszer nem tudná vállalni az út költségeit.

Magyar állampolgár halálra ítélése napjainkban kizárólag külföldön, egy másik ország jogrendszere alapján történhet meg. Az új floridai bevándorlási törvény ezt teszi lehetővé az illegális bevándorlóknál (is)"

– mondta el Kalmár Ferenc nemzetközi jogi szakértő, hozzátéve:

Amennyiben magyar állampolgárt külföldön halálra ítélnek, a magyar konzuli szolgálat megpróbálhat jogi segítséget nyújtani, illetve a diplomáciai kapcsolatok révén közbenjárni. Erre viszont csak az ítélet kiszabása után kerülhet sor."

A férfi védelmét a floridai Arthur McNeil ügyvéd vállalta el. A törvény értelmében Zsolt halálbüntetésre is számíthat, de a legjobb esetben is hosszú, életfogytiglani börtönbüntetést kap.