Ilyen döbbenetes húzást sem láttak még az online piacterek

Egy fiatal férfi Vâlcea megyéből online próbált állatokat értékesíteni, de a vevők sosem kapták meg a megrendelt jószágokat. A strucc-csalás gyanúja miatt a hatóságok őrizetbe vették az elkövetőt, miközben a kifizetett előleget visszaszerezték a sértettnek.
Egy fiatal romániai, Vâlcea megyei férfit őrizetbe vettek, miután struccokat kínált eladásra egy internetes piactéren, de a vevők sosem látták a madarakat – közölte a Maszol.ro.
Strucc-eladás miatt indult nyomozás Vâlcea megyében
A nyomozás szerint tavaly májusban egy 46 éves gyergyószentmiklósi férfi hét struccot rendelt online, és több mint 4300 lejt, azaz körülbelül 317 000 forintot fizetett előlegként. Az állatok azonban sosem érkeztek meg. A hatóságok gyorsan azonosították a 23 éves gyanúsítottat, aki a hirdetéseket közzétette, de valójában nem voltak eladásra szánt struccai. A bizonyítékok birtokában kedden 24 órára őrizetbe vették.
A pénzt visszaszerezték, és várhatóan szerdán visszajuttatják a sértettnek.
A rendőrség azt javasolja, hogy online vásárláskor:
- ellenőrizzék az eladó adatait és a hirdetés valóságtartalmát;
- kerüljenek el teljes előrefizetést ismeretlen eladónál;
- válasszanak nyomon követhető fizetési módot;
- őrizzék meg minden kapcsolódó üzenetet és dokumentumot;
- csalás gyanúja esetén azonnal jelezzék a hatóságoknak.
