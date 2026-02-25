Ilyen döbbenetes húzást sem láttak még az online piacterek

Egy fiatal romániai, Vâlcea megyei férfit őrizetbe vettek, miután struccokat kínált eladásra egy internetes piactéren, de a vevők sosem látták a madarakat – közölte a Maszol.ro.

Strucc-csalás miatt vettek őrizetbe egy román férfit

Fotó: Pixabay/illusztráció

Strucc-eladás miatt indult nyomozás Vâlcea megyében

A nyomozás szerint tavaly májusban egy 46 éves gyergyószentmiklósi férfi hét struccot rendelt online, és több mint 4300 lejt, azaz körülbelül 317 000 forintot fizetett előlegként. Az állatok azonban sosem érkeztek meg. A hatóságok gyorsan azonosították a 23 éves gyanúsítottat, aki a hirdetéseket közzétette, de valójában nem voltak eladásra szánt struccai. A bizonyítékok birtokában kedden 24 órára őrizetbe vették.

A pénzt visszaszerezték, és várhatóan szerdán visszajuttatják a sértettnek.

A rendőrség azt javasolja, hogy online vásárláskor: