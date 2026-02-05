Már megint gyerekkel együtt loptak el egy kocsit, ezúttal Sülysápon – videóval

Gyakorlatilag megismétlődött az egy hónappal ezelőtt, Szombathelyen történt esemény, ezúttal Sülysápon. Szerda reggel egy édesapa járó motorral, az autót lezáratlanul hagyva parkolt le a Pest vármegyei település bölcsődéje előtt, ahova kisebbik gyermekét vitte. Ezalatt az idősebb testvér a hátsó ülésen várt, ám mire az apa visszajött, se kocsi, se gyerek, mivel egy ismeretlen férfi beült a járműbe és elhajtott vele – adta hírül közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A kisfiúval a hátsó ülésen lopta el az autót a 20 éves férfi Sülysápon

Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Sülysáptól 50 kilométerre találták meg az autót és a tolvajt

Rövidesen egy bolt eladója jelezte a hatóságoknak, hogy egy felügyelet nélküli kisfiú van náluk, akinek szerencsére nem esett bántódása. Mint kiderült, az autótolvaj menet közben kitette a gyermeket az utcán, és elszelelt a lopott járművel.

A Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársai azonnal a nyomába eredtek, végül az autót és az elkövetőt 50 kilométerrel távolabb, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon találták meg.

A rendőrök a 20 éves szentmártonkátai férfit előállították, ő azonban érdemi vallomást nem tett, azt állította, hogy a gépkocsit a vasútállomáson vásárolta 50 ezer forintért. A férfit a hatóságok őrizetbe vették.