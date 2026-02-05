Már megint gyerekkel együtt loptak el egy kocsit, ezúttal Sülysápon – videóval

Hírlevél
Rendkívüli

Ez az elkövető is menet közben tette ki a gyermeket az utcán. A 20 éves férfi egy őrizetlenül hagyott, járó motorú autót kötött el Sülysápon egy bölcsőde elől.
Gyakorlatilag megismétlődött az egy hónappal ezelőtt, Szombathelyen történt esemény, ezúttal Sülysápon. Szerda reggel egy édesapa járó motorral, az autót lezáratlanul hagyva parkolt le a Pest vármegyei település bölcsődéje előtt, ahova kisebbik gyermekét vitte. Ezalatt az idősebb testvér a hátsó ülésen várt, ám mire az apa visszajött, se kocsi, se gyerek, mivel egy ismeretlen férfi beült a járműbe és elhajtott vele – adta hírül közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Sülysáp
A kisfiúval a hátsó ülésen lopta el az autót a 20 éves férfi Sülysápon 
Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Sülysáptól 50 kilométerre találták meg az autót és a tolvajt

Rövidesen egy bolt eladója jelezte a hatóságoknak, hogy egy felügyelet nélküli kisfiú van náluk, akinek szerencsére nem esett bántódása. Mint kiderült, az autótolvaj menet közben kitette a gyermeket az utcán, és elszelelt a lopott járművel.

A Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársai azonnal a nyomába eredtek, végül az autót és az elkövetőt 50 kilométerrel távolabb, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon találták meg.

A rendőrök a 20 éves szentmártonkátai férfit előállították, ő azonban érdemi vallomást nem tett, azt állította, hogy a gépkocsit a vasútállomáson vásárolta 50 ezer forintért. A férfit a hatóságok őrizetbe vették.

 

 

