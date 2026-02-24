Macsétával törte be ismerőse fejét a szabolcsi férfi, de azt állítja, nem akarta bántani

Egy egyszerű italozásnak indult, de majdnem tragédiába torkollott az este még 2024. január 14-én. A szabolcsi macsétás néven ismertté vált férfi a barátjával ivott egy ismerős házában, amikor összevesztek. A vita után a férfi elment, de nem tudta elengedni a dolgot – írta a Szon.hu.

A Nyíregyházi Törvényszék első fokon 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a szabolcsi macsétást

Fotó: Szon.hu/archív

Nem menekülhet a börtön elől a szabolcsi macsétás

Nem sokkal később, hogy a vádlott elment a házból, telefonon újra egymásnak estek a sértettel és ekkor már komoly fenyegetések is elhangzottak.

A későbbi vádlott azt mondta ismerősének, hogy megöli. Ezután visszament a házhoz és egy nagy, éles macsétával rátámadt.

A pengével a sértett feje felé sújtott és olyan erővel találta el, hogy a koponyacsontja is eltört. A helyzet még súlyosabb is lehetett volna, de a házigazda közbelépett, így nem történt még nagyobb baj. Az áldozatnak így is komoly sérülései lettek és mentőt kellett hívni.

A támadás után a férfi maga telefonált a rendőröknek.

A bíróságon a vádlott elismerte, hogy ő támadt, de azt állította, nem akarta megölni a barátját

Fotó: Szon.hu/archív

Az ügyben a Nyíregyházi Törvényszék járt el és a vádlottat első fokon 4 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében fellebbezett, ezért másodfokon a Debreceni Ítélőtábla tárgyalta az ügyet, amely annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéletet, hogy megállapította: a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Egyebekben helybenhagyta a Nyíregyházi Törvényszék ítéletét

A bíróság szerint a támadás módja és az eszköz is alkalmas volt arra, hogy a sértett meghaljon, ezért nem volt helye enyhítésnek.

Nem ez az egyetlen eset mostanában, amikor egy elfajult vita majdnem vagy ténylegesen emberéletet követelt. Egy másik ügyben még tragikusabb lett a vége a brutalitásnak. Ott már nem élte túl az áldozat a kegyetlen verést. A bíróság ebben az esetben is meghozta a végső döntést.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.