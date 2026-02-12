Fegyverrel és szamurájkarddal ejtett túszul két embert az újpusztai Szandokán

Az „újpusztai Szandokánként” elhíresült férfi ezúttal nem legendát épített, hanem vádiratot. A becenevet korábban különc, harcias fellépése miatt ragasztották rá a környéken. Most azonban fegyverrel és szamurájkarddal a hátán jelent meg egy kisigmándi telephelyen – Közölte a Tények.hu.

Fegyverrel és szamurájkarddal a hátán jelent meg az „újpusztai Szandokánként” ismert férfi

Fotó: TV2 Tények

A vád szerint maszkban, „Police” feliratú kabátban lépett oda egy férfihoz és egy nőhöz, kiszállította őket az autójukból, majd az irodába kényszerítette őket. Egyetlen dolgot követelt: tudni akarta egy ismerőse címét. Amikor nem kapott választ, lövést adott le, de a golyó a falba csapódott. A környéken szirénák hangja törte meg a csendet. A hatóságok szerint fegyverek voltak nála, ezért a Terrorelhárítási Központ is kivonult. A ragadványnévvel elhíresült férfi végül elmenekült az országból, Szlovákiában fogták el, majd átadták a magyar hatóságoknak.

Szandokánt letartóztatták

Az ügyészség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat és 7 év 6 hónap fegyházbüntetést és 8 év közügyektől eltiltást indítványozott, amennyiben a férfi beismeri tettét.

Ő azonban tagad. Az „újpusztai Szandokán” ügye áprilisban folytatódik a bíróságon.