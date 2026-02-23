Mozdulatlan szarvasra bukkantak egy árokban, Zamárdiban

Az eset akkor kezdődött, amikor egy gímszarvas tehén valahogy belecsúszott egy meredek, betonozott vízelvezető árokba a Balaton környékén. A szarvasmentés azért vált sürgetővé, mert az állat annyira kimerült, hogy már felállni sem bírt. A környéken lakók vették észre, hogy baj van és azonnal szóltak a hatóságoknak – írta a Veol.hu.

A szarvasmentés során több ember közösen emelte ki a teljesen legyengült állatot az árokból

Forrás: Sonline.hu

Szarvasmentés a Balatonnál: különös helyen találtak rá a bajba jutott állatra

A mentőakcióhoz erdészek, városőrök, rendőrök és tűzoltók is kivonultak. Nem volt könnyű dolguk, mert a több mázsás állatot óvatosan kellett megmozdítani, nehogy még jobban megsérüljön. Speciális eszközökkel és nagy odafigyeléssel végül sikerült kiemelniük.

Miután kiszabadították, egy erre alkalmas járműre tették és visszavitték az erdőbe, ahol újra szabadon engedték.

Az eset a somogyi parton, Zamárdi térségében történt, ahol évente több hasonló állatmentésre kerül sor.

Nem csak a Balaton környékén volt szükség gyors segítségre mostanában. Az ország másik részén is akadt egy négylábú, amely komoly bajba került és önerőből esélye sem volt kiszabadulni. A Zagyvarékason történt esetnél is a tűzoltók lélekjelenlétén múlt minden, akik végül egy szorult helyzetbe került kutya életét mentették meg a közelben, a Szolnoki egység gyors beavatkozásának köszönhetően.

Bajban van egy állat?

Fontos, hogy ha valaki sérült vagy csapdába került vadat lát, ne próbáljon egyedül segíteni. Ilyenkor azonnal a 112-es segélyhívót kell felhívni, majd kicsit távolabbról, nyugodtan megvárni, amíg a szakemberek megérkeznek és intézkednek.

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:





