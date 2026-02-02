A tetőn őrjöngött, szétrúgta a villámhárítót – megszólalt a kabai polgármester a támadásról

Szegi Emma úgy véli, az ellene irányuló támadás nem a véletlen műve volt. A kabai polgármester szerint az elkövető nem bolyongott céltalanul az éjszakában, hanem tudatosan az ő otthonát kereste fel. Állítása szerint valaki felbujthatta az őrjöngő férfit – írta a Haon.hu.

Szegi Emma azt is megmutatta, hol és hogyan próbált bejutni a támadó az otthonába

Fotó: Tóth Imre

Őrjöngő kábítószeres próbált betörni Szegi Emma otthonába

A támadás vasárnap éjjel történt, nem sokkal éjfél után. Szegi Emma saját lakásában tartózkodott, amikor először furcsa zajokra figyeltek fel. Édesanyja már korábban felébredt az utcáról beszűrődő kiabálásra, később azonban a hangok egyre közelebbről érkeztek. Nem sokkal ezután már a tető felől hallatszott a dübörgés. Ezzel egy időben telefonhívás érkezett:

a szemközti épületben lakó jegyző figyelmeztette, hogy egy férfi az épület tetején mozog, és a lakásuk felé tart.

A folyosón rövid időre megállt, majd egyenesen Szegi Emma ajtajához ment. Több lakás is található egymás mellett, a férfi mégis határozottan a polgármester otthonát vette célba. Belülről hallani lehetett, ahogy rángatja a kilincset, és próbál bejutni.

Nem boldogult a bejárati ajtóval, felment a lapos tetőre, onnan hallottuk, hogy tör-zúz. Üvöltött, de olyan artikulálatlanul, iszonyat agresszívan. Hallottam, hogy rugdos mindent, később kiderült, hogy a villámhárítót rúgta szét a tetőn. Ezután leugrott a tetőről a bolt bejárati ajtaja feletti dobozra, onnan akart bejutni az ablakon, de szerencsénk volt, mert addigra megjöttek a rendőrök. Azon a dobozon meghúzódott egy darabig, majd onnan a villámhárítón felmászott a nagy tetőre – úgy ment felfelé a villámhárítón a falon, mint egy Pókember. Átugrott a lépcsőház tetejére, ott meghúzta magát, végül a tetőn bilincselték meg a rendőrök

– mondta el Kaba polgármestere.

Az ámokfutás hajnali két óra körül ért véget. A férfi nem jutott be a lakásba, azonban több helyen kárt okozott. Megrongálta az épület egyes részeit, és a polgármester háza előtt parkoló autót is megrúgta, amelynek oldala behorpadt.

Szegi Emma elmondása szerint ismeri a támadót

A Haon.hu információi alapján a férfi helyi lakos, akiről többen azt állítják, rendszeresen tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Korábban már több alkalommal került összetűzésbe a hatóságokkal, súlyos testi sértés miatt börtönbüntetést is letöltött. A polgármester hangsúlyozta, személyes konfliktusa nem volt vele.

A történtek ellenére Szegi Emma úgy fogalmazott, nem engedi, hogy az eset befolyásolja közéleti munkáját. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A Püspökladányi Rendőrkapitányság magánlaksértés kísérlete és garázdaság miatt indított eljárást ellene.