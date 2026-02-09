Nem akárki ad erőt a szemkinyomó rém áldozatának

Talán emlékeznek még arra négy évvel ezelőtti, elképesztő történetre, amelyben egy akkor 35 éves, kemecsei férfival többször szakított a barátnője, de mindig sikerült visszaédesgetnie magához. Amikor a nő végleg szakítani akart, és már nem tudta rávenni a folytatásra, a férfi rátámadt, meg akarta ölni. Fojtogatni kezdte, végül mindkét szemét kinyomta. Sötétségbe kényszerült a szemkinyomó rém áldozata, de nem lett magányos. Mindig mellette van a bátyja.

A szemkinyomó rém áldozata sötétségbe kényszerült, de nem lett magányos

Fotó: Police.hu

Sokan azt hiszik, az idő minden sebet begyógyít, de számomra a külvilág egy állandó emlékeztetővé vált. Már nem tudok egyszerűen, névtelen civilként végigmenni az utcán. Bárhová megyek, felismernek, és hallom a hátam mögött a suttogást: ő a bátyja a megvakított lánynak. Még ma is, négy év után is lépten-nyomon megállítanak az emberek"

– mondta a Blikknek Lakatos Róbert, hozzátéve: sokszor leszólítják a boltban vagy az utcán, és ilyenkor végig kell hallgatnia mindenkit. Nemcsak a kérdéseiket, hanem – ami számára a legmegterhelőbb – a felgyülemlett dühüket és véleményüket is elmondják neki. Rendszeresen rázúdítják a támadó iránt érzett gyűlöletüket, mintha tőle várnák a visszaigazolást.

Mivel tisztelettudó ember vagyok, végighallgatom őket, de ez minden alkalommal egy újabb viktimizáció. Újra és újra át kell élnem a traumát idegenek indulatai miatt, akik nem értik, hogy az én csendem nem gyengeség, hanem a túlélés záloga. Senki nem tudja, milyen volt, amikor a TEK menekített ki minket az éjszakában, vagy milyen hónapokig rettegve menedékházakban élni. Ezt nem lehet elmesélni, ezt csak túlélni lehet"

– magyarázta szomorúan.

Úgy fogalmazott, talán az idő múlását a legnehezebb elviselni. A gyerekek nőnek, arcuk átalakul, vonásaik egyre komolyabbá válnak – mindezt azonban Gabi, a húga már csak a képzeletében élheti meg. Nem láthatja a sikereiket, nem látja a mosolyukat sem: az életük alakulását csupán a szívével és az érintésen keresztül követheti.

Megható üzenetet kapott a szemkinyomó rém áldozata

"Számukra Gabi egy hős, számára pedig ők jelentik a fényt abban a sötétségben, amibe az a nyomorult kényszerítette, aki – mint a videófelvételekből tudjuk – előre megfontolt szándékkal készült a mészárlásra. A sötétségben néha váratlan helyről érkezik egy fénysugár. Nemrég írtam Agárdi Szilviának, akinek a mostani története, hogy leégett a házuk, szintén megrázta az országot.

Nem vártam választ, mégis megérkezett: egy tiszta, meleg hang, egy őszinte, mély érdeklődés Gabi iránt. Ez a gesztus több volt, mint udvariasság.

Ez egy sorstársi kézfogás volt, ami végtelenül jól esett nekünk, és hitet adott, hogy nem vagyunk egyedül" – tette hozzá a férfi.