Nem akárki ad erőt a szemkinyomó rém áldozatának

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
Évek teltek el a brutális támadás után, amelyben egy fiatal nő elveszítette a szeme világát. A szemkinyomó rém áldozata próbál teljes életet élni, emellett egy magyar énekesnő is igyekszik lelket önteni belé. Mutatjuk, ki.
szemkinyomó rémbrutális támadásagárdi szilviánakáldozattraumamegvakultKemecsei brutális támadásrémpárkapcsolati erőszak

Talán emlékeznek még arra négy évvel ezelőtti, elképesztő történetre, amelyben egy akkor 35 éves, kemecsei férfival többször szakított a barátnője, de mindig sikerült visszaédesgetnie magához. Amikor a nő végleg szakítani akart, és már nem tudta rávenni a folytatásra, a férfi rátámadt, meg akarta ölni. Fojtogatni kezdte, végül mindkét szemét kinyomta. Sötétségbe kényszerült a szemkinyomó rém áldozata, de nem lett magányos. Mindig mellette van a bátyja.

A szemkinyomó rém áldozata sötétségbe kényszerült, de nem lett magányos
A szemkinyomó rém áldozata sötétségbe kényszerült, de nem lett magányos
Fotó: Police.hu

Sokan azt hiszik, az idő minden sebet begyógyít, de számomra a külvilág egy állandó emlékeztetővé vált. Már nem tudok egyszerűen, névtelen civilként végigmenni az utcán. Bárhová megyek, felismernek, és hallom a hátam mögött a suttogást: ő a bátyja a megvakított lánynak. Még ma is, négy év után is lépten-nyomon megállítanak az emberek" 

– mondta a Blikknek Lakatos Róbert, hozzátéve: sokszor leszólítják a boltban vagy az utcán, és ilyenkor végig kell hallgatnia mindenkit. Nemcsak a kérdéseiket, hanem – ami számára a legmegterhelőbb – a felgyülemlett dühüket és véleményüket is elmondják neki. Rendszeresen rázúdítják a támadó iránt érzett gyűlöletüket, mintha tőle várnák a visszaigazolást.

Mivel tisztelettudó ember vagyok, végighallgatom őket, de ez minden alkalommal egy újabb viktimizáció. Újra és újra át kell élnem a traumát idegenek indulatai miatt, akik nem értik, hogy az én csendem nem gyengeség, hanem a túlélés záloga. Senki nem tudja, milyen volt, amikor a TEK menekített ki minket az éjszakában, vagy milyen hónapokig rettegve menedékházakban élni. Ezt nem lehet elmesélni, ezt csak túlélni lehet"

– magyarázta szomorúan.

Úgy fogalmazott, talán az idő múlását a legnehezebb elviselni. A gyerekek nőnek, arcuk átalakul, vonásaik egyre komolyabbá válnak – mindezt azonban Gabi, a húga már csak a képzeletében élheti meg. Nem láthatja a sikereiket, nem látja a mosolyukat sem: az életük alakulását csupán a szívével és az érintésen keresztül követheti.

Megható üzenetet kapott a szemkinyomó rém áldozata

"Számukra Gabi egy hős, számára pedig ők jelentik a fényt abban a sötétségben, amibe az a nyomorult kényszerítette, aki – mint a videófelvételekből tudjuk – előre megfontolt szándékkal készült a mészárlásra. A sötétségben néha váratlan helyről érkezik egy fénysugár. Nemrég írtam Agárdi Szilviának, akinek a mostani története, hogy leégett a házuk, szintén megrázta az országot. 

Nem vártam választ, mégis megérkezett: egy tiszta, meleg hang, egy őszinte, mély érdeklődés Gabi iránt. Ez a gesztus több volt, mint udvariasság. 

Ez egy sorstársi kézfogás volt, ami végtelenül jól esett nekünk, és hitet adott, hogy nem vagyunk egyedül" – tette hozzá a férfi.

Eközben a szemkinyomó rémként elhíresült férfit bíróság elé állították. 2023-ban  20 évet kapott. Hogy mit mondott utolsó szó jogán a többszörösen visszaeső, erőszakos bűnöző, megtudhatja, ha ide kattint

 

