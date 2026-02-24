Durva baleset érte a magyar szépségkirálynőt a munkahelyén

Tótpeti Lili, a 2021-es Miss World Hungary győztese nemrég Velencéből jelentkezett be közösségi oldalán. A korábbi szépségkirálynő szívesen mesélt a barátnős utazásról, és azt is elárulta, hogy a jövőben havonta szeretne útra kelni, afféle „terápiás” feltöltődésként, hogy új élményekkel gazdagodjon. Eközben a karrierje is szépen ível felfelé: az ATV-n az Időjárás és a Hazahúzó műsorokban látható a képernyőn, emellett a Spirit FM-en szerkesztőként két produkció munkájában is részt vesz. Már amikor tud, mert most eléggé megnehezíti az életét egy baleset – írta meg a Blikk.hu.

Durva baleset érte a szépségkirálynőt

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Nemrég a tévében estem egy nagyot és részleges bokaszalag szakadásom lett. Így egy kicsit most hátráltatva vagyok minden téren. A Newsroomból igyekeztem le az alagsorba és az utolsó lépcsőfokot a fordulóban kihagytam, s mivel kanyarodtam a fordulóban, magam alá fordult a bokám. Gipszet nem kaptam, de szenvedek vele. Ezt nem kívánom senkinek"

– árulta el a naphire.hu-nak.

Nagy gond ez most a szépségkirálynőnek

A baleset következményei miatt egyelőre csak részben tudja ellátni feladatait Tótpeti Lili, de igyekszik alkalmazkodni a körülményekhez és mindent megtesz azért, hogy továbbra is helytálljon a munkájában.

Igyekszem összeszedni magam, mert három hét múlva Londonba megyek. Sőt, áprilisra is van már terv. Most tudok még utazni, és úgy döntöttem, nem várok senkire, hogy bejárjam a világot, így előre tervezek, de tényleg nem nagy utakat, csak akkorákat, hogy a munkahelyemen se kelljen nélkülözniük, de ismerem magam, annyira munkamániás vagyok, hogy ha csak vidékre utazom is viszem magammal a laptopom, sőt, egy wellness-re is. Így ezen a néhány napon leszek majd csak offline, amikor kiürítem a fejem és a pihenésre koncentrálok. De klasszikusan az én életem olyan, hogy mindig történik valami. Ha nem, akkor gyártok én magamnak problémát"

– magyarázta a szépségkirálynő, aki ma az ATV műsorvezetője.

