A szerelem vak, de a szállodák nem – lebukott a romantikus csaló

A szerelem sok mindenre képes, olykor szárnyakat ad, elvakít, sőt, néha még a pénztárcát is teljesen eltünteti. Egy pécsi férfi története legalábbis pontosan erről árulkodik, aki a szerelem kedvéért úgy döntött, hogy a romantikus hétvégék fontosabbak, mint a hotelszámlák rendezése – írta a Bama.hu.

A szerelem hevében elfelejtette kifizetni a számlákat a pécsi férfi

Fotó: Pixabay

Szerelem a szállodában, ítélet a bíróságon

A vádirat szerint a férfi egy szállásfoglaló oldalon keresztül rendszeresen foglalt pécsi szállásokat, kizárólag azért, hogy együtt lehessen mit sem sejtő barátnőjével. A romantikus tervek azonban mindig megbuktak a fizetésnél.

2025. nyarán összesen négy különböző pécsi hotelben szálltak meg, élvezték a kényelmet, a szolgáltatásokat, a gondtalan napokat, majd a férfi minden alkalommal fizetés nélkül távozott. A számlák kiegyenlítését rendre elfelejtette, a hotelek viszont nagyon is emlékeztek rá.

A történet végére a férfi körülbelül 600 ezer forintos kárt hagyott maga után, amit a szállodák kénytelenek voltak lenyelni, legalábbis ideiglenesen. Az ügy végül eljutott a Pécsi Járási Ügyészség asztalára, ahol már kevésbé voltak vevők a romantikus magyarázatokra.

Az ügyészség négy rendbeli csalás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen, aki a bíróság előtt sem tudta megmagyarázni, miért gondolta úgy, hogy a szerelem mentesíti a fizetés alól. A bíróság végül az ügyészi váddal megegyezően döntött és a férfit közérdekű munkára ítélték.

A hotelek sajnos több esetben is váltak már áldozattá. Az egyik legnagyobb port kavart ügy nem is olyan rég került napvilágra, amikor egy házaspár saját szexvideójukra bukkant egy közösségi oldalon és mint kiderült a hotelszobába szerelt webkameráról még az intézmény vezetősége sem tudott. Egy jól szervezett bűnbandát viszont sikerült lefülelnie a hatóságoknak, akik egy több szinten üzemelő pornó hálózatot működtettek.