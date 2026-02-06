Hírlevél
Fékezés nélkül gázolta el felesége szeretőjét egy férfi, de ez sem volt neki elég

Elszakadt a cérna, amikor a férj meglátta riválisát az utcán. Nem sokon múlt a szerető élete, a támadást egy biztonsági kamera rögzítette.
Biztonsági kamera rögzítette, amint hatalmas sebességgel, fékezés nélkül ütötte el felesége szeretőjét egy férfi Múcsonyban. Az áldozat súlyosan megsérült, de a támadás ezzel még nem ért véget. A sofőr és utasa kiugrottak a fekete Mercedesből, üldözőbe vették a bicegve menekülő férfit, majd miután utolérték, a megcsalt férj nekiesett egy viperával – adta hírül a Tények.hu.

Megölte volna a szeretőt

A támadót emberölés kísérletével vádolják, az ügybe közlekedési és orvosszakértőket is bevontak, akik a felvételek és a sérülések elemzésével megállapították, hogy az agresszív férfi pszichológiai jellemzői alkalmatlanná teszik a járművezetésre. Az ügy a bíróságon, tárgyalással folytatódik.

