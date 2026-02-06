Fékezés nélkül gázolta el felesége szeretőjét egy férfi, de ez sem volt neki elég

Biztonsági kamera rögzítette, amint hatalmas sebességgel, fékezés nélkül ütötte el felesége szeretőjét egy férfi Múcsonyban. Az áldozat súlyosan megsérült, de a támadás ezzel még nem ért véget. A sofőr és utasa kiugrottak a fekete Mercedesből, üldözőbe vették a bicegve menekülő férfit, majd miután utolérték, a megcsalt férj nekiesett egy viperával – adta hírül a Tények.hu.

Így üdvözölte egymást a megcsalt férj és a szerető

Fotó: Tények.hu

Megölte volna a szeretőt

A támadót emberölés kísérletével vádolják, az ügybe közlekedési és orvosszakértőket is bevontak, akik a felvételek és a sérülések elemzésével megállapították, hogy az agresszív férfi pszichológiai jellemzői alkalmatlanná teszik a járművezetésre. Az ügy a bíróságon, tárgyalással folytatódik.

