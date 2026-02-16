Meztelen képeket próbált kizsarolni kiskorú lányoktól egy fiatal férfi – az egyik áldozata 12 éven aluli volt

Hírlevél
Egy szlovák férfi legalább három lánytól kérhetett fehérneműs, illetve pornográf tartalmú felvételeket. Miután az áldozatok nem teljesítették a kérését, megfenyegette őket, hogy megosztja az eddig kapott képeket és videókat. Így zsarolt ki a férfi még több szexuális jellegű tartalmat a kiskorúaktól.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú szlovák fiú ellen, aki kiskorú lányoktól zsarolt ki pornográf felvételeket ezzel kimerítve a szexuális kényszerítés bűntettét – írta az MTI.

Szexuális kényszerítést bűntettét követte el az a fiatal, aki meztelen képekkel zsarolt kislányokat
Fotó: Pexels.com

Szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia bűntettével vádolják a szlovák fiatalt

A szlovák fiú egy fiatalok körében népszerű közösségi alkalmazáson keresztül 18 éven aluli lányoktól próbált pornográf képeket és videókat szerezni.

Többek közt az egyik lányt rávette arra, hogy küldjön magáról fehérneműs, illetve bikinis képeket. Később ez már nem volt elég neki és megzsarolta a lányt, hogy feltölti a képeit a világhálóra, ha nem küld magáról meztelen képet. Az áldozat ekkor még tizenkét éves sem volt.

A lány visszautasította az irreális kérést és a fenyegetéstől való félelmében mindent elmondott a szüleinek, akik azonnal szóltak a hatóságoknak.

A vádlott legalább két másik fiatalkorú lánnyal lépett kapcsolatba a közösségi oldalon. Ők önként osztottak meg magukról meztelen képeket a fiúval, aki még több képet kért. Amikor az áldozatok már nem voltak hajlandó újabb és újabb képeket küldeni, őket is megfenyegette, hogy minden eddigi felvetélt meg fog osztani a barátaikkal. Emiatt az áldozatok eleget tettek a kérésnek és hónapokon át küldték a pornográf felvételeket a zsarolónak.

A fiút több rendbeli minősített szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia bűntette miatt vádolja az ügyészség, sorsáról az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

Legutóbb egy mezőkövesdi férfinél találtak hasonló felvételeket, amelyek között olyanok is voltak, ahol gyermekeket kínoztak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

