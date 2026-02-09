Pénzt ajánlott szexért a 14 éves lánynak, pedig tisztában volt a korával

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség hétfőn közölte, hogy a Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt. A férfi többször is kért szexuális szolgáltatásokat egy 14 éves lánytól pénzért cserébe – írta az MTI.hu.

A férfi tudta, hogy a sértett még nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére létesített vele szexuális kapcsolatot pénzért

Fotó: Pexels

Vádat emeltek a férfi ellen, aki egy kiskorúnak fizetett szexuális szolgáltatásért cserébe

A férfi 2025 januárjának elején ismerkedett meg a 14 éves lánnyal Miskolcon. A találkozás során kiderült a kiskorú életkora, ennek ellenére a vádlott és a lány egy parkolóban álltak meg a gépjárművel, ahol 5000 forint ellenében a sértett a férfinek szexuális szolgáltatást nyújtott. Másnap a férfi a sértettel egy bokros területre ment, ahol a lány alsó ruházatát levéve, 7000 forint ellenében szexuális aktust létesített vele.

A férfi tisztában volt azzal, hogy a lány még nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére pénzért létesített vele szexuális kapcsolatot.

Az ügyészség a vádlottnak, aki korábban nem állt büntetőeljárás alatt, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását javasolja pártfogói felügyelettel, egyúttal indítványozza végleges eltiltását minden olyan munkakörtől, amely során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

A gyermekek védelme ma talán soha nem volt ennyire fontos, hiszen a fiatalok kiszolgáltatottságát bűnözők folyamatosan kihasználják. Miközben Miskolcon egy férfi egy 14 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolatot pénzért cserébe, addig Mezőkövesden egy férfit ítéltek el gyermekpornográfia terjesztése miatt, miután kegyetlenül bántalmazott gyerekekről készült pornográf felvételeket osztott meg.

