Szexuálisan bántalmazta saját lányát egy férfi – és itt még nincs vége a történetnek

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be egy férfival szemben, aki több kiskorút bántalmazott. A szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Tatabányai Törvényszék dönt majd – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

Kiskorúak szexuális zaklatása miatt kell bíróság elé állnia a gátlástalan pedofilnak

Fotó: Illusztráció/RDNE Stock project/Pexels

Szexuális erőszak a saját gyermeke ellen

A vádirat szerint a férfi 2016 nyarán egy Békés vármegyei településen tartózkodott, amikor a hozzá látogató, akkor 15 éves lányát három alkalommal szexuálisan bántalmazta. A cselekmények a sértettnél pszichés traumát, valamint a szexualitással összefüggő fokozott szorongást okoztak.

Újabb bántalmazások Esztergomban

A férfi 2022 júliusában esztergomi otthonában szexuálisan bántalmazta élettársa húgát, aki a bűncselekmény elkövetésekor 13 éves volt. A vádlott 2023 áprilisában, szintén Esztergomban, élettársa hét éves unokahúgát bántalmazta szexuálisan. A szakértői megállapítás szerint a cselekmény a sértettnél enyhe mértékű pszichés traumát eredményezett.

Fegyházbüntetést és végleges eltiltást indítványoznak

Az ügyészség indítványozta, hogy a Tatabányai Törvényszék a vádlottat fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. Emellett azt is kérik, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amely tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekkel kapcsolatos.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.