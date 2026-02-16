Ítélet jöhet a magyar turisták elleni szexuális erőszak ügyében Szicíliában, elegük van a migránsokból az olaszoknak – videóval

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását – közölte az MTI. A szexuális erőszak miatt három marokkói állampolgár áll bíróság elé, akik gyorsított eljárást kértek, így már az első tárgyalási napon megszülethet az ítélet. A bűncselekménnyel az Origo is több alkalommal foglalkozott részletesen, most végre pont kerülhet a marokkóiak büntető perének a végére.

Vallomást tettek a magyar lányok a szexuális erőszak ügyében

Fotó: Bors

A szexuális erőszak ügye Catania bíróságán

Az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok szerint a férfiak kábítószert birtokoltak és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat. Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, ezért további vizsgálatra nincs szükség.

A három vádlott –

Maarof Hamza, Achab Marwan és Barchan Soufian

– eddig a Catania közelében található Paterno börtönben volt előzetes letartóztatásban. A bűncselekmény idején mindhárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ez azonban az eljárás tárgyát nem képezi.

A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát automatikusan elengedik. Amennyiben a vádlottak lemondanak a fellebbezésről, további egyhatod kedvezmény járhat.

Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a két magyar nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Kiemelte:

az áldozatok súlyos traumát éltek át, ezért magánéletük védelmében távol maradnak.

Egy korábbi hasonló ügyben Catania bírósága tizenkét év és nyolc hónap szabadságvesztést szabott ki. A jelenlegi ügyben fejenként nyolc év börtönbüntetés várható.

Hogyan történt a szexuális erőszak Szicíliában?

Az olasz sajtó beszámolói szerint a két magyar turista Catania tengerpartján elfogadott egy fuvart a vádlottaktól, akik azonban nem a szállásukra vitték őket, hanem egy távolabbi helyszínre. Ott csatlakozott hozzájuk a harmadik társuk is.

A beszámolók szerint

kokain fogyasztására kényszerítették a nőket, majd akaratuk ellenére szexuális cselekmények történtek.

Sebastiano Ardita ügyészhelyettes korábban úgy nyilatkozott, hogy az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális támadás között:

Az áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között.

A rendőrség a csoportot Paterno településén azonosította. Az egyik áldozat lánytestvére eltűnésként jelentette be a nőket és egy telefonos nyomkövető szolgáltatás segítségével sikerült lokalizálni a mobilkészüléküket. A migránsok elfogásáról videó is készült: