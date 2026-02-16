Ítélet jöhet a magyar turisták elleni szexuális erőszak ügyében Szicíliában, elegük van a migránsokból az olaszoknak – videóval

Hírlevél
Rendkívüli

Sport

szexuális erőszak

1 órája
Hétfőn dönthet a cataniai bíróság a Szicíliában megtámadott magyar turisták ügyében. A szexuális erőszak miatt vádat emeltek három marokkói migráns ellen, és az olasz közvélemény is forrong az eset nyomán.
szexuális erőszakPalermomarokkóiszicíliaibíróság ítéletmigránsokat

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását – közölte az MTI. A szexuális erőszak miatt három marokkói állampolgár áll bíróság elé, akik gyorsított eljárást kértek, így már az első tárgyalási napon megszülethet az ítélet. A bűncselekménnyel az Origo is több alkalommal foglalkozott részletesen, most végre pont kerülhet a marokkóiak büntető perének a végére.

szexuális erőszak
Vallomást tettek a magyar lányok a szexuális erőszak ügyében
Fotó: Bors

A szexuális erőszak ügye Catania bíróságán

Az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok szerint a férfiak kábítószert birtokoltak és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat. Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, ezért további vizsgálatra nincs szükség.

A három vádlott – 

Maarof Hamza, Achab Marwan és Barchan Soufian 

– eddig a Catania közelében található Paterno börtönben volt előzetes letartóztatásban. A bűncselekmény idején mindhárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ez azonban az eljárás tárgyát nem képezi.

A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát automatikusan elengedik. Amennyiben a vádlottak lemondanak a fellebbezésről, további egyhatod kedvezmény járhat.

Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a két magyar nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Kiemelte: 

az áldozatok súlyos traumát éltek át, ezért magánéletük védelmében távol maradnak.

Egy korábbi hasonló ügyben Catania bírósága tizenkét év és nyolc hónap szabadságvesztést szabott ki. A jelenlegi ügyben fejenként nyolc év börtönbüntetés várható.

Hogyan történt a szexuális erőszak Szicíliában?

Az olasz sajtó beszámolói szerint a két magyar turista Catania tengerpartján elfogadott egy fuvart a vádlottaktól, akik azonban nem a szállásukra vitték őket, hanem egy távolabbi helyszínre. Ott csatlakozott hozzájuk a harmadik társuk is.

A beszámolók szerint 

kokain fogyasztására kényszerítették a nőket, majd akaratuk ellenére szexuális cselekmények történtek.

Sebastiano Ardita ügyészhelyettes korábban úgy nyilatkozott, hogy az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális támadás között: 

Az áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között.

A rendőrség a csoportot Paterno településén azonosította. Az egyik áldozat lánytestvére eltűnésként jelentette be a nőket és egy telefonos nyomkövető szolgáltatás segítségével sikerült lokalizálni a mobilkészüléküket. A migránsok elfogásáról videó is készült:

Olaszország forrong: „Elegünk van a migránsokból”

Az eset nemcsak Szicíliát, hanem egész Olaszországot megrázta. 

Salvini kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek
Salvini keményen reagált a migránsok bűncselekményére
Fotó: AFP

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes Facebook-bejegyzésben reagált:

Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk.

A Liga főtitkárának bejegyzését több ezren értékelték és ezrek szóltak hozzá – írja a Ripost. A kommentelők közül volt, aki így fogalmazott:

Úgy néz ki, hogy egyes országok szabadon engedték a bűnözőket és hozzánk küldték őket.

Egy másik hozzászóló már jóval sarkalatosabban fejezte ki indulatát:

Elég a jótékonykodásból. Példás büntetéssel és azonnali kitoloncolással kell távol tartani ezeket.

Egy cataniai lakos azt írta:

Szeretném elmondani kedves magyar barátainknak, hogy nekünk, cataniaiaknak semmi közünk ehhez a szörnyű történethez!

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: 

a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból, és szigorú büntetést követelnek.

Simone Billi parlamenti képviselő szerint az illegális bevándorlás lesújtó következményekkel jár a közbiztonságra és az ország nemzetközi megítélésére nézve.

Egy olasz influenszer, Frank Mascia is magából kikelve reagált az esetre:

Mi várható az ítélet után?

Sebastiano Ardita hangsúlyozta, hogy az ítélet után a büntetést vagy Olaszországban, vagy a származási országban kell letölteni, amennyiben az garantálja a teljes végrehajtást.

Az ügy középpontjában továbbra is a szexuális erőszak áll, amelyet az olasz hatóságok prioritásként kezelnek. A hétfői tárgyalás döntő lehet: gyorsított eljárásban akár azonnali ítélet is születhet, amely újabb fejezetet nyithat a migrációról és közbiztonságról szóló olaszországi vitában.

 

