Ítélet jöhet a magyar turisták elleni szexuális erőszak ügyében Szicíliában, elegük van a migránsokból az olaszoknak – videóval

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását – közölte az MTI. A szexuális erőszak miatt három marokkói állampolgár áll bíróság elé, akik gyorsított eljárást kértek, így már az első tárgyalási napon megszülethet az ítélet. A bűncselekménnyel az Origo is több alkalommal foglalkozott részletesen, most végre pont kerülhet a marokkóiak büntető perének a végére.
A szexuális erőszak ügye Catania bíróságán
Az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok szerint a férfiak kábítószert birtokoltak és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat. Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, ezért további vizsgálatra nincs szükség.
A három vádlott –
Maarof Hamza, Achab Marwan és Barchan Soufian
– eddig a Catania közelében található Paterno börtönben volt előzetes letartóztatásban. A bűncselekmény idején mindhárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ez azonban az eljárás tárgyát nem képezi.
A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát automatikusan elengedik. Amennyiben a vádlottak lemondanak a fellebbezésről, további egyhatod kedvezmény járhat.
Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a két magyar nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Kiemelte:
az áldozatok súlyos traumát éltek át, ezért magánéletük védelmében távol maradnak.
Egy korábbi hasonló ügyben Catania bírósága tizenkét év és nyolc hónap szabadságvesztést szabott ki. A jelenlegi ügyben fejenként nyolc év börtönbüntetés várható.
Hogyan történt a szexuális erőszak Szicíliában?
Az olasz sajtó beszámolói szerint a két magyar turista Catania tengerpartján elfogadott egy fuvart a vádlottaktól, akik azonban nem a szállásukra vitték őket, hanem egy távolabbi helyszínre. Ott csatlakozott hozzájuk a harmadik társuk is.
A beszámolók szerint
kokain fogyasztására kényszerítették a nőket, majd akaratuk ellenére szexuális cselekmények történtek.
Sebastiano Ardita ügyészhelyettes korábban úgy nyilatkozott, hogy az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális támadás között:
Az áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között.
A rendőrség a csoportot Paterno településén azonosította. Az egyik áldozat lánytestvére eltűnésként jelentette be a nőket és egy telefonos nyomkövető szolgáltatás segítségével sikerült lokalizálni a mobilkészüléküket. A migránsok elfogásáról videó is készült:
Olaszország forrong: „Elegünk van a migránsokból”
Az eset nemcsak Szicíliát, hanem egész Olaszországot megrázta.
Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes Facebook-bejegyzésben reagált:
Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk.
A Liga főtitkárának bejegyzését több ezren értékelték és ezrek szóltak hozzá – írja a Ripost. A kommentelők közül volt, aki így fogalmazott:
Úgy néz ki, hogy egyes országok szabadon engedték a bűnözőket és hozzánk küldték őket.
Egy másik hozzászóló már jóval sarkalatosabban fejezte ki indulatát:
Elég a jótékonykodásból. Példás büntetéssel és azonnali kitoloncolással kell távol tartani ezeket.
Egy cataniai lakos azt írta:
Szeretném elmondani kedves magyar barátainknak, hogy nekünk, cataniaiaknak semmi közünk ehhez a szörnyű történethez!
A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott:
a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból, és szigorú büntetést követelnek.
Simone Billi parlamenti képviselő szerint az illegális bevándorlás lesújtó következményekkel jár a közbiztonságra és az ország nemzetközi megítélésére nézve.
Egy olasz influenszer, Frank Mascia is magából kikelve reagált az esetre:
Mi várható az ítélet után?
Sebastiano Ardita hangsúlyozta, hogy az ítélet után a büntetést vagy Olaszországban, vagy a származási országban kell letölteni, amennyiben az garantálja a teljes végrehajtást.
Az ügy középpontjában továbbra is a szexuális erőszak áll, amelyet az olasz hatóságok prioritásként kezelnek. A hétfői tárgyalás döntő lehet: gyorsított eljárásban akár azonnali ítélet is születhet, amely újabb fejezetet nyithat a migrációról és közbiztonságról szóló olaszországi vitában.