Szexuális visszaélés: a nagypapi nem bírt ellenállni a 13 éves lánynak

A Zaol.hu számolt be az újabb felháborító esetről. Egy középkorú férfit szexuális visszaéléssel vádolnak, mivel több alkalommal is félreérthetetlen módon nyomult az élettársa kiskorú unokájára. A felháborító esetről a Zala vármegyei hírportál közölt részleteket.

Szexuális visszaélés a vád azzal a férfival szemben, aki nem bírt ellenállni a 13 éves mostohaunokájának

Fotó: Illusztráció (ThisIsEngineering /Pexels)

Szexuális visszaélés a nagyszülői házban

Szexuális visszaélés bűntette miatt emeltek vádat egy férfi ellen, aki felesége unokájához közeledett félreérthetetlen módon. Az ügy részleteit dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője ismertette – közölte a Zaol.hu.

Az 54 éves zalai férfi 2024 áprilisától közösen nevelte a feleségével annak kiskorú unokáját körülbelül egy évig. Ezek után a 13 éves lány a hétvégéket rendszeresen náluk töltötte. Ilyen alkalmakkor a nagyszüleinél aludt. Ebben az időszakban a mostohanagyapja egyre jobban kezdett vonzódni a lányhoz. rendszeresen bejárt a szobájába,

ahol a lány intim testrészeit simogatta, benyúlt a ruhája alá is.

Egy alkalommal már meg akarta csókolni a lányt, aki rászólt a mostohanagyapjára. A tiltakozását látva a férfi visszafogta magát, és felhagyott a zaklatással.

Vádemelés a zaklató nagyapa ellen

A Lenti Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntette miatt vádat emelt a férfi ellen, mivel a magatartásával súlyosan veszélyeztette a 13 éves kislány érzelmi és erkölcsi fejlődését. Az ügyészség az indítványában börtönbüntetés kiszabását javasolta.

