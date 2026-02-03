Vérbe fulladt a szilveszteri buli: élet-halál harc lett a rendcsinálásból Nógrádban

Az újévköszöntő este rémálommá vált egy nógrádi sörözőben 2025. január 1-jén hajnalban. Az életveszélyes testi sértés akkor következett be, amikor egy 40 éves férfi megpróbált véget vetni egy egyre inkább elfajuló vitának a szilveszteri buliban – tette közzé a Police.hu.

Vérnyomok a szilveszteri buli után Fotó: Police.hu

Életveszélyes testi sértés lett a rendcsinálásból

A férfi feleségével együtt ünnepelte az újévet, amikor észrevette, hogy szóváltás és lökdösődés alakul ki egy ismert testvérpár és egy fiatalember között. A férfi közéjük állt, hogy csillapítsa a kedélyeket, ám ezzel magára haragította a feldúlt fivéreket.

Az egyik támadó megütötte, amitől a férfi szemöldöke felrepedt. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a szórakozóhely üzemeltetője kiürítette az épületet, majd hajnali négy órakor bezárt.

A lépcsőn folytatódott a támadás

A konfliktus azonban nem ért véget. A testvérpár a söröző lépcsőjén újra rátámadt a férfira, ekkor pedig már kés is előkerült. Az egyik támadó többször megszúrta az önkéntes rendcsinálót, miközben a védelmére kelő, 39 éves feleségét is megvágták.

Életveszélyes sérülések, gyors rendőri intézkedés

A riasztott rendőrök elfogták a tetteseket, és azonnal intézkedtek a sérültek orvosi ellátásáról. A 40 éves férfi mellkasát ért szúrások következtében súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a felesége karján lévő vágást több öltéssel varrták össze.

Késsel estek neki a testvérek a házaspárnak, súlyos életveszélyes sérülésekkel zárult az éjszakai ünneplés

Fotó: Police.hu

A testvérpárt életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt hallgatták ki, a fiatalabbik férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.

Lezárult a nyomozás

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya befejezte a nyomozást az ügyben, és az iratokat megküldte a Nógrád Vármegyei Főügyészség részére.

Az ügyészség dönt majd arról, hogy milyen vádemeléssel és milyen büntetési indítvánnyal kerül bíróság elé az újévi vérontás ügye.

Így nézett ki Budapest belvárosa a szilveszteri buli után – galéria

A szilveszteri mulatozás után rengeteg hulladékot, köztük tűzijáték-maradványokat, üveget és egyéb ünnepi szemetet gyűjtöttek össze az FKF munkatársai Budapest belvárosának utcáiról az óévet követő reggel. A takarítás már január 1-jén, hajnal 6 órakor elkezdődött, amikor több száz takarító és két tucat jármű látta el a feladatot, hogy a városközpontban visszaállítsa a mindennapi rendet. Ide kattintva nézheti meg a helyszíni képeket!